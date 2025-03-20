Ünlü mimar trafikte öldürülmüştü... Kaç el ateş ettiğini hatırlamadı

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Toydemir’in otomobilini durdurmak isteyen Sinan Çelik, mimarın durmaması üzerine tabancası ile otomobile doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Turgut Toydemir’e isabet etti. Yaralanan Toydemir’in otomobili, refüje çıkarak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Turgut Toydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kullandığı silahla birlikte teslim olan polis memuru Sinan Çelik, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

Sinan Çelik’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Sinan Çelik, soruşturma aşamasında verdiği ifadeye benzer ifade vererek özetle “Kendisinin lastiklerine ateş ettim. Olay anında kaç el ateş ettiğimi tam hatırlamıyorum. İddianamede 9 el ateş ettiğim yazıyor” ifadelerini kullandı.

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Sinan Çelik’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.