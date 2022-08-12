Ünlü mimar Nişan Yaubyan'a son veda

Haberin Devamı

İkiz Kuleler'in yapımında yer alan ve Mimar Sinan Büyük Ödülüne de layık görülen Mimar Nişan Yaubyan, 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaubyan için bugün Üsküdar’da bulunan Surp Garabet Kilisesi’nde saat 13.00’da tören düzenlendi. Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği üyeleri, Yaubyan’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Nişan Yaubyan’ın cenazesi Hasanpaşa Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy’ün önemli simgelerinden biriydi. Sadece mimar ve Kadıköy'lü olmasının ötesinde cumhuriyetin yetiştirdiği önemli mimarlardan birisiydi. Sadece Türkiye’de yaptığı eserlerle değil dünyanın farklı kentlerinde yapmış olduğu büyük projelerinde mimarıydı.