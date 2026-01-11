Ünlü mekânlara gece baskını... Selen Görgüzel ve Can Yaman gözaltında

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nca ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gece Bebek Hotel, Ruby, Klein Phönix’in de aralarında bulunduğu 9 mekâna baskın düzenledi. Mekânların giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alınarak eğlence mekânlarında üst araması yapıldı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı Bebek Hotel’in aranmasında narkotik köpekleri de çalışmalara destek verdi. Hoteldeki bütün odalarda arama yapıldı. Mekânlara yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kokain, esrar, likit, artık madde, hap, hassas terazi ve mermi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Survivor yarışmasından elenerek Türkiye’ye yeni dönen Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ile oyuncu Can Yaman’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunmayan Can Yaman’ın gittiği bir mekânda yapılan üst araması sonucu üzerinden uyuşturucu madde çıktığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan uyuşturucu operasyonu kapsamında ‘Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim’ yarışmalarıyla tanınan model ve sunucu Melisa Şahin yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştı.