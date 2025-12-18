×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Aleyna Tilki#Danla Bilic
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 08:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. 

AA'nın geçtiği bilgilere göre adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Gözden KaçmasınUyuşturucu soruşturmasında önemli gelişme Sercan Yaşar tahliye edildiUyuşturucu soruşturmasında önemli gelişme! Sercan Yaşar tahliye edildiHaberi görüntüle

SERCAN TAŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözden KaçmasınSpiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandıSpiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Aleyna Tilki#Danla Bilic

BAKMADAN GEÇME!