Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.
AA'nın geçtiği bilgilere göre adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.
SERCAN TAŞAR TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti.
İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.
KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.