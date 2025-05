Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından başsağlığı mesajları... "Tertemiz bir adamı daha kaybettik"

Haberin Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için ünlü isimler art arda başsağlığı mesajı yayımladı. Önder, siyasi hayatının yanı sıra yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı da yapmıştı. İşlte paylaşılan mesajlar:

ERCAN KESAL: Sırrı'nın bu dünyayla kurduğu ilişki bundan sonra da örnek alınmalı, sürdürülmeli, bıraktığı yerden devam ettirilmelidir. Bu Sırrı'ya dair haklarımızın helalini vermenin bir zorunluluğudur.

DOĞA RUTKAY KAMAL: Ne güzel abimizdin sen SIRRI abi...

CEYDA DÜVENCİ: Ah ki ne ah...

İBRAHİM TATLISES: Tertemiz bir adamı daha kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Haberin Devamı

BİROL GÜVEN: Mekanı cennet olsun.

HASİBE EREN: Çok erken.

ESRA EROL: Siyaset ve sanat dünyamızın gülen yüzü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne çok üzüldüm. Ülkemizin barış ve kardeşliği için çalışan merhum Önder'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

DEFNE SAMYELİ: Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekanı cennet olsun.

ZEYNEP KOÇAK: Nasıl olabilir aklım almıyor... Ben kabullenemiyorum Sırrı ağabeyim bu kadar mı yorulmuştun artık. Hiçbir şey yazamıyorum, elim gitmiyor. Varlığın için teşekkürler. Yaptığın her şeyin sana söylenecek bunca kötü yakıştırmaların olacağını, yanlış anlaşılacağını bilmene rağmen bunu umursamayıp önceliğini her zaman insanlara yaranmak değil vatanın yaptığın için, barış içinde yaşamamız için, bizim için savaştığın her şey için sana sonsuz teşekkürler... Seni çok seviyorum

HAZAR ERGÜÇLÜ: Sen hep bizimlesin ağabey.

Haberin Devamı

SEDA BAKAN: Çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

RIZA KOCAOĞLU: Ah benim güzel ağabeyim, ruhun şad olsun.

MAHSUN KIRMIZIGÜL: Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla…

Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak…

Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin.

Haberin Devamı

En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın…

“Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı Abi… Sen çok erken gittin.

Sırrı Süreyya Önder…

Bize çok şey kattın.

Sana minnettarız.

Ailene ve tüm sevenlerine sabır;

hepimize başsağlığı diliyorum.

Öte yandan Ceyhan Cihangir ve Caner Cindoruk, Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını paylaştı.