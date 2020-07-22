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Haber Giriş: 22.07.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

Ünlü işadamı Menderes Kutlu'dan Bahçeli'ye ziyaret

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Ünlü işadamı Menderes Kutlu'dan Bahçeli'ye ziyaret
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Adana’nın tanınmış Ülkücü işadamlarından Menderes Kutlu, MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

 

Ziyarette başta Adana olmak üzere birçok konu hakkında sohbet eden Bahçeli ve Kutlu daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü İş adamı Kutlu “Bizler ailecek geçmişten bugüne kadar çizgisi Ülkücü duruş olan vatan sevdalılarıyız. Bundan sonra da liderimizin emrinde bu duruşla yolumuza çok daha emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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