Ünlü işadamı Menderes Kutlu'dan Bahçeli'ye ziyaret

Ziyarette başta Adana olmak üzere birçok konu hakkında sohbet eden Bahçeli ve Kutlu daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü İş adamı Kutlu “Bizler ailecek geçmişten bugüne kadar çizgisi Ülkücü duruş olan vatan sevdalılarıyız. Bundan sonra da liderimizin emrinde bu duruşla yolumuza çok daha emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.