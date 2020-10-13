MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü iş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor
GeriGündem Ünlü iş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AMERİKA'da 95 yaşında hayatını kaybeden Jak Kamhi için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybeden devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş adamı Jak Kamhi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilmişti. Jak Kamhi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na getirildi. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı öğrenildi. Öte yandan cenazeye eski başbakanlardan Tansu Çiller de geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle