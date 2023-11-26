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Ünlü futbolcuların dolandırılması soruşturması... Seçil Erzan'ın banka kasasında altın bulundu

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#Seçil Erzan#Fatih Terim#EMRE BELEZOĞLU
Ünlü futbolcuların dolandırılması soruşturması... Seçil Erzanın banka kasasında altın bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 14:33

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında 7 Reşat, 5 Ata, 2 Ata altın kolye bulundu.

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İstanbul'da ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan, soruşturmasında MASAK'ın talebi üzerine memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi.

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Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu'da 1 daire ve 1 iş yeri ile Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.

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#Seçil Erzan#Fatih Terim#EMRE BELEZOĞLU

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