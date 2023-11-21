Ünlü futbolcuları dolandırıldığı davada 2 tahliye

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Seçil Erzan ile birlikte bazı tutuklular bulundukları cezaevinden getirildi. Tutuksuz bazı sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Şikayetçilerden futbolcu Emre Çolak, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin’de duruşmaya katıldı.

“BANKANIN BU OLAYLA İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEMESİNİ KABUL ETMİYORUM"



Şikayetçi Musa Mert Çetin, “2011’den bu yana seçil hanımla tanışıyoruz. 2022 Ekim sonu seçil hanım konuşmak istediğini söyledi. Bankanın uluslararası fonu olduğunu ve her şeyin legal olduğunu, bu fonun başında Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu olduğunu söyledi. 75 bin dolar verdim, bana dönüşü 2-3 ay sonunda 100 bin dolar olacağını söyledi. Benden diğer futbolcuları da bu fona destek vermesi konusunda bilgilendirmelerimi istedi. O dönem Podolski ile birlikte görüştük ancak o Polonya’da olduğu için fona katılmadı. Fonun tamamen legal olduğunu vurguladı sürekli, bankanın kurumsal olmasını öne sürerek güven vermeye çalıştı. Bankanın bu olayla bilgisi, ilgisi olmadığını söylemesini ben kabul etmiyorum. Bize vermiş olduğu maddi hasarın yanı sıra banka bizim hakkımızda tefeci gibi söylemlerle şikayetçi olduğunu gördük. Zaten takipsizlik verildi. Şikayetçiyim. 75 bin doları şubede elden verdim. Herhangi bir belge almadım, sadece isim kodu söyledi. Herhangi bir geri ödeme de almadım" şeklinde konuştu.

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“YÜZDE 25 KARLA GERİ VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Şikayetçi Emre Çolak, “Beni de arayıp bankanın yatırım fonuyla kandırdı. Biz kaşına gözüne kanıp para vermedik. Bankanın kurumsal kimliğine güvenerek verdik. Kendisi beni aradı, 'Bankanın yatırım fonu olduğunu, istersen tanıdık isimlere sorabilirsin' dedi. Ben de Arda Turan’a sordum, o da öyle bir fonu olduğunu söyledi. 3 milyon 212 bin lira tek seferde verdim. 2-3 ayda yüzde 25 karla geri parayı vereceğini söyledi. Birkaç gün sonrada belge aldım. Herhangi bir ödeme almadım sonrasında. Yurt dışında olduğun için kardeşim Emrah Çolak parayı çekip bankaya götürdü. Şikayetçiyim" dedi.

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“EMRE’NİN PARA KAYBETMESİNE NEDEN OLDUĞUM İÇİN VİCDAN AZABI ÇEKTİM"



Bankanın kurumsallığına güvendiğini belirten Volkan Bahçekapılı, “Seçil beni 3-4 kez aradı. Levent şubesine davet etti. Acil paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben de eşimden dolayı böyle bir fon olduğunu biliyordum. Eşim para yatırmıştı, ben o dönem param olmadığı için girmedim. Beni aradı, fon olduğunu ve para ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de para olmadığı için yatırmadım. Ben de Emre Belezoğlu'na bahsettim fondan. Eşim de para yatırdı, istersen bir konuş dedim. Sonra Seçil hanımın telefonunu verdim, Emre’yle konuşup anlaşması için. Onlar kendi arasında konuşup miktar belirledi. Benim maddi kaybım yok ama kuzenim Emre’nin para kaybetmesine neden olduğum için vicdan azabı çektim. Kendi paramı kaybetsem bu kadar olmazdı sanırım. Bankanın kurumsal kimliğine güvendiğimiz için para gönderildi. Emre’nin parasını ben götürdüm. Elden bana parayı verdi. Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş’in başında olduğu, 20 kişinin olduğu, fon bulunduğunu söyledi. Sonuçta eşim var, kayınpederim var. Ben bankanın kurumsallığına güvendim. Emre’nin para işlerini genelde ben yürütürüm. Parayı Emre’den aldım bankaya götürdüm. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

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DENİZBANK'IN MÜŞTEKİ OLARAK KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Diğer şikayetçiler de mağdur olduklarını ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi avukatları ise müvekkillerinin maddi zarara uğradığını belirterek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık avukatları, tutuklu müvekkillerinin tahliyesini talep etti. DenizBank avukatı müşteki olarak davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme müşteki olarak katılma talebini reddetti.

ERZAN VE YÖRÜK’ÜN TUTUKLULUK DEVAM, 2 SANIĞA TAHLİYE



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklardan Nazlı Can ve Atilla Yörük’ün tahliyesine hükmetti. Heyet, banka müdürü Seçil Erzan’ın cep telefonundaki son 6 ayın HTS kayıtlarının istenmesine, bankanın Büyükdere şubesinin olayın 6 ay öncesine ait güvenlik kamera görüntülerinin istenilmesine hükmetti. Erzan’ın ve Nazlı Can’ın imza örneklerinin alınarak incelenmesine karar veren mahkeme, tutuksuz sanıkların ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Mahkeme duruşmayı 12 Ocak 2024 tarihine erteledi.

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İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

2 MİLYON DOLARI ELDEN VERMİŞ



İddianamede, şikayetçi Bülent Çeviker'in, Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın 31 Mart 2023 tarihinde kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden alarak 3 Nisan 2023 tarihinde 3 milyon dolar iade edeceğini bildirdiğini, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verdiğini ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığını, bu durumu bankaya da bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılıp Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan'ın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Banka bünyesinde 2023 yılının Nisan ayına kadar şube müdürü olarak görev yapan şüpheli Seçil Erzan hakkında bu dosyada yer alan eylemlere ilişkin olarak "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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YÜKSEK GETİRİLİ FON OLDUĞUNA İKNA ETTİ



İddianameye göre, şubenin 1 Mart 2023 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıt görüntülerinin incelendiği, banka müdürü odasını gösterir toplam 77 adet görüntünün incelendiği ve aynı kişilerin farklı günlerde giriş çıkışları tespit edildi. Şüpheli Seçil Erzan'ın sadece özel müşterilerin dahil edildiği, yüksek getirisi bulunan bir fon olduğunu, bu fona Fatih Terim gibi kamuoyunda tanınmış isimlerin de dahil olduğunu söyleyerek müşteki Bülent Çeviker'i bu fona para yatırması için ikna ederek kandırdı. Bülent Çeviker'in hesabındaki 2 milyon 198 bin doları eşi İnci Çeviker'in çekerek aynı gün Seçil Erzan'a teslim etmesi için şüpheli Ali Yörük'e teslim etti. Şüpheli Erzan'ın sahte olarak üç adet banka kaşesi ve kendi ıslak imzası bulunan sahte belgeleri oluşturup müştekilere verdi. Bu belgeye ise bankada müdür yardımcısı olarak çalışan Asiye Öztürk de ıslak imza attı. Banka Teftiş Kurulu Ön İnceleme Kurulu Raporunda şüpheli Erzan'ın şüpheliler Ali Yörük ve Atilla Yörük'e zaman zaman müştekilerden elde ettiği paraları taşımada yardım ettiği ve paraya ihtiyacı olduğu zaman tefecilerden para bulma konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Seçil Erzan'ın telefonunda şüpheli Ali Yörük ile yazışmalarının bulunduğu, Ali Yörük'ün "Müdür napıyoruz" dediği, Seçil'in "Benden haber bekleyin" diye cevap verdiği tespit edildi. Şüpheli Asiye Öztürk ise ifadesinde bilmediği belgeleri imzaladığını ikrar etti. Şüpheliler Seçil Erzan, Asiye Öztürk, Atilla Öztürk ve Ali Yörük'ün başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde müştekileri dolandırdıkları ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği anlaşıldı.

ARDA TURAN: BU OLAY BENİ ÇOK YIPRATTI



Şikayetçi Arda Turan ise Seçil Erzan'ın kendisini sık sık arayıp bunaltması üzerine bahsettiği fona yatırması için önce 3 milyon doları elden verdiğini, Erzan'ın kendisini "Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek kandırdığını söyledi. 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini, kendisinin de 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini, kendisine banka kaşeli ve ıslak imzalı belge verdiğini belirterek, "Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: TÜM BİRİKİMİMİ KANDIRARAK ZİMMETİNE GEÇİRDİ



Şikayetçi Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde, Seçil Erzan'ın kendisine halasının oğlu Terim Arıcan aracılığıyla ulaştığını, 20 civarında güvenilir kişinin dahil olduğu yüksek getirili fon olduğunu söylemesi üzerine yatırım amacıyla birikmiş 3 milyon 600 bin lirasını gönderdiğini, bu paranın 190 bin dolara çevrildiğini, bu paranın geri ödenmediğini belirtti. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı ise, Emre Belözoğlu'nun kuzeni olduğunu belirterek şüpheli Erzan'ın yüksek getirili fon olduğunu söylediği, eşi ve Fatih Terim'in de bu fona para yatırdıklarını, kendisinin nakit parası olmadığı için Emre Belözoğlu'na fondan bahsettiğini, Emre'nin kendisine ilk olarak 1 milyon 492 bin doları vererek Erzan'a teslim ettiğini, toplamda 2 milyon 892 bin doları teslim ettiğini, paralara ilişkin herhangi bir dekont da almadığını, sonrasında Erzan'ın kendisine 3 kaşeli belge verdiğini söyledi. Emre Belözoğlu da Volkan'a verdiği paralara ilişkin toplam da 3 milyon 300 bin dolar fonda alacağı olduğuna dair Erzan tarafından belge verildiğini söyleyerek, "23 yıldır futbolcuyum, 2 senedir teknik direktörüm. 13 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir" dedi. Şüpheli Seçil Erzan savcılıkça alınan ilk ifadesinde, bankadan alakasız olarak kaşeleri kendisinin hazırlayıp imzaladığını, Volkan Bahçekapılı'yı fona katılması için aradığında, "Çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin" dediği iddianamede yer aldı. Şikayetçi Nestor Fernando Muslera ise Seçil Erzan tarafından defalarca arandığını, fona para yatırmak üzere ikna edildiğini, kendisine toplam 1 milyon 200 bin dolar verdiğini, 700 bin dolarının iade edildiğini ancak 500 bin dolar parasını ve vaat edilen parayı alamadığını belirtti.

MÜŞTEKİLER TOPLAM 25 MİLYON 770 BİN DOLAR DOLANDIRILDI



İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.

ZİMMET SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ



Seçil Erzan ve bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise bankacılık zimmet suçundan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.