Ünlü futbolcular Seçil Erzan’ın yanına böyle gelmiş

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Görüntülerin yer aldığı 162 CD ve 18 disk üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi. 141 sayfalık yeni bilirkişi raporunda, ünlü futbolcuların ve bazı mağdurların bankaya para götürdüğü, Erzan’ın odasına giriş çıkışları ve personel odasında gerçekleşen işlemlere ilişkin kamera görüntüleri yer aldı.

ERZAN’IN ODASINA GİDİYORLAR

Görüntülere göre teknik direktör Fatih Terim’in yeğeni Terim Arıcan’ın 13 Ocak 2023 saat 07.32’de elinde bir torbayla bankaya giriş yaptığı, 07.42’de bankadan çıktığı sırada işinsanı Mert Zeydanlı’nın elinde siyah renkli çantayla bankaya giriş yaptığı, 7 Nisan 2023’te futbolcu Emre Belözoğlu ile kuzeni Volkan Bahçekapılı’nın yanlarındaki bir kişiyle bankaya gelerek Erzan’ın odasına giriş-çıkış yaptığı görüldü. 3 Temmuz 2023’te ise futbolcu Selçuk İnan ile menajer Musa Mert Çetin Erzan’ın odasına giriyor ve ellerinde belge ile işlem yaptırıyor.

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Bir dönem Fatih Terim’in medya ilişkilerini yürüten Hande Sümertaş’ın da elinde poşetle banka içindeki görüntüleri raporda yer alıyor.