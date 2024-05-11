×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü futbolcular Seçil Erzan’ın yanına böyle gelmiş

Güncelleme Tarihi:

#Seçil Erzan#Mert Zeydanlı#Fatih Terim
Ünlü futbolcular Seçil Erzan’ın yanına böyle gelmiş
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu 28 kişiyi ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 295 yıla kadar hapis cezası istenen bankacı Seçil Erzan’ın yargılandığı davada yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Görüntülerin yer aldığı 162 CD ve 18 disk üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi. 141 sayfalık yeni bilirkişi raporunda, ünlü futbolcuların ve bazı mağdurların bankaya para götürdüğü, Erzan’ın odasına giriş çıkışları ve personel odasında gerçekleşen işlemlere ilişkin kamera görüntüleri yer aldı.

Ünlü futbolcular Seçil Erzan’ın yanına böyle gelmiş

ERZAN’IN ODASINA GİDİYORLAR

Görüntülere göre teknik direktör Fatih Terim’in yeğeni Terim Arıcan’ın 13 Ocak 2023 saat 07.32’de elinde bir torbayla bankaya giriş yaptığı, 07.42’de bankadan çıktığı sırada işinsanı Mert Zeydanlı’nın elinde siyah renkli çantayla bankaya giriş yaptığı, 7 Nisan 2023’te futbolcu Emre Belözoğlu ile kuzeni Volkan Bahçekapılı’nın yanlarındaki bir kişiyle bankaya gelerek Erzan’ın odasına giriş-çıkış yaptığı görüldü. 3 Temmuz 2023’te ise futbolcu Selçuk İnan ile menajer Musa Mert Çetin Erzan’ın odasına giriyor ve ellerinde belge ile işlem yaptırıyor.

Haberin Devamı

Bir dönem Fatih Terim’in medya ilişkilerini yürüten Hande Sümertaş’ın da elinde poşetle banka içindeki görüntüleri raporda yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçil Erzan#Mert Zeydanlı#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!