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Ünlü filolog Azra Erhat’ın mezarına çirkin saldırı

#Azra Erhat#Mezar#Saldırı
Ünlü filolog Azra Erhat’ın mezarına çirkin saldırı

Homeros’un kitaplarını Türkçeleştiren ünlü filolog Azra Erhat’ın Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı’ndaki kabri, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Azra Erhat’ın “Ölünce belki kuş olurum” sözlerinden yola çıkarak mezarına Füreya Koral tarafından yapılan kuş figürleri de saldırıdan nasibini aldı. Erhat’ın mezarı daha önce de saldırıya uğramış, İBB tarafından restore edilmişti.

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ÜNLÜ yazar ve filolog Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol ve Halikarnas Balıkçısı gibi yazarların oluşturduğu Anadolu hümanizmi düşüncesinin önde gelen isimlerindendi. 1982 yılındaki vefatına kadar Homeros başta olmak üzere Sofokles, Aristofanes, Hesiodos, Aiskhylos ve Antoine De Saint Exupery’in kitaplarını Türkçeleştirdi.

Ünlü filolog Azra Erhat’ın mezarına çirkin saldırı

‘ÖLÜNCE BELKİ KUŞ OLURUM’

Azra Erhat, İlyada Destanı çevirisiyle 1959 yılında Habib Törehan Bilim Ödülü’ne ve Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.
Gezi yazıları, denemeler, mitoloji sözlüğü, mektuplar, eleştiriler ve anılar da yazan Azra Erhat, vefatının ardından İstanbul Üsküdar’daki Bülbülderesi Mezarlığı’na defnedildi.

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Türkiye’nin en tanınmış seramik sanatçılarından Füreya Koral da “Ölünce belki kuş olurum” diyen Azra Erhat’ın mezarı için iki tane kuş seramiği tasarladı.

Azra Erhat’ın mezarı 2020 yılının ekim ayında da kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. Restorasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri yaparak, mezarı eski haline döndürmüştü.

Ünlü filolog Azra Erhat’ın mezarına çirkin saldırı

Azra Erhat’ın tahrip edilen aile mezarlığında babası Tevfik, annesi Nasibe ve kardeşleri Akile ile Ehat Erhat da yatıyor.

GECE YARISI İKİNCİ SALDIRI

Geçtiğimiz pazar günü gece yarısı mezarlığa giren kişiler, Azra Erhat’ın kabrine ikinci kez saldırdı. Mezarın mermerleri ile Füreya Koral’ın kuş seramikleri parça parça edildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ünlü filolog Azra Erhat’ın mezarına çirkin saldırı

FÜREYA KORAL’IN ESERLERİ

AZRA Erhat’ın mezarının üzerindeki seramik kuşlar, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’a aitti. Füreya Koral’ın başlıca eserleri şöyle sıralanıyor: Marmara Oteli lobisinde duvar panosu (1960), Ankara Ulus Çarşısı’nda duvar panoları (1962), Ankara Tam Sigorta Binası’nda duvar panoları (1969) , Manifaturacılar Çarşısı’nda duvar panosu (1969) ve Divan Pastanesi duvar panosu (Taksim).

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#Azra Erhat#Mezar#Saldırı

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