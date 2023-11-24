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Ünlü fenomen uyuşturucu taşırken yakalandı: Tutuklandı

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#Fenomen#Youtuber#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 08:53

İzmir’de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu’nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca düzenlenen operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu’nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

Ünlü fenomen uyuşturucu taşırken yakalandı: Tutuklandı

Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Fenomen#Youtuber#Uyuşturucu

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