Ünlü fenomen Aytuğ Ergen ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Yardım ettikçe mutlu olduğunu söyleyen Aytuğ Ergen, "Kampanyayı Instagram hikayeden duyurdum. Gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit etmek için farklı bir yola başvurdum. Takipçilerime bilerek '1 kilo toz şeker dağıtıyorum' dedim. Bu paylaşım gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanların ortaya çıkmasına çok katkı sağladı. Aslında ben 1 kilo şeker değil, erzak kolisi hazırlamış onları yollayacaktım. Bu şekilde gerçekten ihtiyaç sahipleri bana geri dönüş yapmış oldu. Bende onların profillerini inceleyip, kendilerine ulaştım. Tek tek tespit ettim. Böylelikle yüzlerce aileye erzağımızı ulaştırdık. Biz takipçilerimizle birlikte düzenli olarak bu kampanyaları yapıyoruz. Bu hafta 100 aileye ulaşmayı başardık. Çok şükür geçen hafta ise 400 aileye yardım kolisi ulaştırdık. Bunun dağıtımında ise gönüllü dostlarımızla birlikte yaptık." dedi.

"Bu mutluluk her şeye bedel"



Sevilen sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, "Yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Yardım ettikçe daha fazla yardım etme isteği geliyor içimden keşke çok gelirim olsa da hep yardım etsem. Bazen dostlarım bu kadar parayı millete verme diyerek takılıyor. Burada yapılan iyiliğin hazzı hiçbir yerden alınmaz. Bu mutluluk bir başka. Ramazan ayinin önemini hepimiz biliyoruzdur mutlaka aslında her zaman yardım yapmalıyız. Düşünsenize evinde dolabı boş olan bir ailenin oruç vaktinde sofrasının zenginleşmesini sağlıyorsunuz bu mutluluk işte her şeye bedel." dedi.