Ünlü estetikçiye uzaklaştırma

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Ünlü profesör, eski eşinin sürekli taciz mesajları attığını ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü. Prof. Şenyuva’yı haklı bulan mahkeme, Burcu Emine Küntay’ın 2 ay süreyle eski eşine yönelik hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar vermişti.

‘ASIL MAĞDUR BENİM’

Ardından Burcu Emine Küntay da ‘Asıl mağdur benim’ diyerek karşı korunma kararı aldırdı. Dilekçede, “Cemal Şenyuva, çocuğu görme bahanesiyle uygunsuz zamanlarda müvekkilin evine gelerek rahatsız edici davranışlar sergilemektedir. Müvekkilin can güvenliği açısından Şenyuva hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep ediyoruz” denildi. Talebi haklı bulan mahkeme, Şenyuva’nın eski eşinin bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi.