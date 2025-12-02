Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti

SAĞLIK PROGRAMLARINA KONUK OLMUŞTU

Estetik Doktoru Zülfü Akşit, televizyon kanallarındaki sağlık programlarına katılarak merak edilen konulara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.