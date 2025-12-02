×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Zülfü Akşit#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 15:49

 Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Gözden KaçmasınZincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybettiZincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

SAĞLIK PROGRAMLARINA KONUK OLMUŞTU

Haberin Devamı

Estetik Doktoru Zülfü Akşit, televizyon kanallarındaki sağlık programlarına katılarak merak edilen konulara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Zülfü Akşit#Ankara

BAKMADAN GEÇME!