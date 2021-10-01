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Ünlü ebeveyn eğitmeni 16 Ekim’de Türk annelerle buluşuyor

#Momtalks#Dr. Kristy Goodwin#Anne
Ünlü ebeveyn eğitmeni 16 Ekim’de Türk annelerle buluşuyor

Dünyanın önde gelen dijital sağlık uzmanlarından Avustralyalı Dr. Kristy Goodwin, bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu Momtalks’ta Türk annelerle online ortamda bir araya gelecek. “Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek” adlı kitabıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Goodwin, katılacağı oturumda ebeveynlere çocuklarının gelişiminde teknolojiyi nasıl doğru şekilde kullanacaklarının ipuçlarını anlatacak.

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Dünyaca ünlü Teknoloji ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Kristy Goodwin, 16 Ekim’de online ortamda düzenlenecek ebeveyn-uzman buluşma platformu Momtalks’ta Türk annelere dijital dünyada çocuklarını nasıl doğru şekilde eğitebileceklerine dair tavsiyelerde bulunacak.

Ünlü ebeveyn eğitmeni 16 Ekim’de Türk annelerle buluşuyor

2016 yılında yayınlanan “Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek” (Raising Your Child in a Digital World) adlı kitabıyla uluslararası üne kavuşan Goodwin, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Momtalks etkinliği öncesinde açıklamalarda buldu.

Günümüzde çocukları dijital ortamdan uzak tutmanın mümkün olmadığının altını çizen Goodwin, “Çocuklarımızı dijital dünyanın kötülüklerinden korumak için onları teknolojiden uzak şekilde yetiştirmek kesinlikle çözüm değil” diye konuştu. Dijital dünyanın, doğru kullanıldığında çocukların eğitiminde son derece önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Goodwin, “Teknoloji sayesinde, örneğin sanal gerçeklik yardımıyla günümüzde küçük çocuklara soyut matematik ve bilim kavramlarını rahatlıkla öğretebiliyoruz” dedi.

Teknolojinin bilinçsiz ve uygunsuz şekilde kullanılması halinde çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini hatırlatan Goodwin, “Çocukları dijital çağın olumsuzluklarından korumak için bilinçli ve teknoloji konusunda bilgili ebeveynlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Ebeveynlerin çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda sınırlar koyması gerektiğini belirten Goodwin, “Anne ve babalar, çocukların çevrim içi geçirdikleri zaman kadar, fiziksel hareket, oyun, kaliteli yemek ve başkalarıyla sosyal etkileşim gibi temel ihtiyaçlarına da zaman ayırdıklarından emin olmalı” dedi.

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Ünlü ebeveyn eğitmeni 16 Ekim’de Türk annelerle buluşuyor

AİLELER KANITA DAYALI, GÜVENİLİR BİLGİYE AÇ

Goodwin, yapılan araştırmaların, ebeveynlerin dijital dünyada çocuklarını eğitme konusunda güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını ortaya koyduğunu söyledi. Goodwin, bu alanda ‘Common Sense Media’ gibi kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı araştırmaların son derece yararlı olduğunu kaydetti.

Günümüzde teknolojiyi doğru şekilde kullanarak çocuklarımızı geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamanın mümkün olduğunu ifade eden Goodwin, “Teknolojiyi kullanmak çocukların en doğal hakkı. Bunu sağlarken bu alanda yetkin eğitimcilere ve yetişkinlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

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Çocuk eğitiminde uzman isimlerin buluşma noktası: Momtalks Türkiye’de ebeveynlerin geleceği şekillendirmedeki rolü ve eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalığını artırmak amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlenen ebeveyn-uzman buluşma platformu Momtalks’ta bu yıl da alanlarında uzman çok sayıda isim Türk annelerle bir araya gelecek. Eğitim ve yazar Dr. Bahar Eriş ve iletişim uzmanı Zeynep İşman’ın katkılarıyla hayata geçen Momtalks’ta bu yıl Dr. Kristy Goodwin’in yanı sıra yazar Nihan Kaya, özel eğitim uzmanı Elin Natas, Klinik Psikolog Özge Çivci, Nefes Terapisti Elif Şandan Doygun ve gazeteci Ayşen Şahin gibi alanında uzman isimler de online ortamda konuşmalar yapacak.

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Ayrıntılı program ve biletler için: https://biletino.com/tr/e-d4a/momtalks-2021/
www.momtalks.com.tr

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#Momtalks#Dr. Kristy Goodwin#Anne