Ünlü dövizci Kapalıçarşı’yı karıştırdı! Karar verildi...

Kapalıçarşı’da bulunan her biri milyonlarca lira değerindeki dükkânlar anıt eser konumundaki dükkânlarda yapılacak tadilatlar izne bağlı. Kapalıçarşı’nın en işlek noktalarından bulunun bir iş yeri döviz bürosu olarak kullanılmak üzere kiralandı. 4 yıl önce yapılan kiralama işlemi sonrası, dükkan için belediyeden basit onarım izni alındı.

TANINMAZ HALE GELDİ



Alınan izinle dükkânda ufak bir takım tadilat işlemleri yapılabilecekken, esaslı tadilat yapıldı. Yapılan tadilat sonrası iş yeri tanınmaz hale geldi. Giydirme dış cephe yapılan iş yeri ile ilgili, mülk sahibi hem savcılığa hem Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu.







YIKIM KARARI ALINDI



Hazırlanan bilirkişi raporunda, iş yerinde esaslı tadilat yapıldığı, tarihi dokuya zarar verildiği kaydedildi. Raporda, “Alınan izne aykırı olarak anıt eser niteliğindeki anıt eserin taşıyıcı unsularına müdahale edildi” denildi.



İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, geçen 5 Aralık’ta, anılan yerde yıkım yapılarak, onaylı projesine uygun hale getirilmesine karar verdi.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Kurul kararı sonrası Fatih Belediyesi’nin yıkım işlemi için harekete geçmesi beklenirken, Marmara Döviz AŞ’nin sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. “Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında şirketin sahipleri olan emekli komiser Şevket Ural, oğlu Orhan Ural ile ortakları Ali Hastaoğlu’nun ifadesi alındı.

‘ORTAĞIMIZ İLGİLENDİ’



Şüpheli baba-oğul, yapılan tadilat işlemleri ile Ali Hastaoğlu’nun ilgilendiğini söyledi. Hastaoğlu ise yaptıkları işlemin yasaya uygun olduğunu öne sürdü. Hürriyet’in telefonla ulaştığı şirket sahibi Şevket Ural ise, konunun büyütülecek bir boyutta olmadığını söyleyerek, ayrıntılı bir açıklama yapamayacağını söyledi. Yıkım kararı verilen dövizcinin, Kapalıçarşı’nın önde gelen firmalardan biri olduğu kaydedildi.

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