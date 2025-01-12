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Ünlü dizinin çekildiği mekanda kan donduran cinayet! Acılı dayı konuştu: Son sözü bu olmuş... | Öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

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#Fatih#Çukur Dizisi#Ercan Çali
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 15:29

Fatih'te dün öğlen saatlerinde Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi T.S.K isimli trans birey ile tartışan Ercan Çali (34), çıkan arbedede silahla vurularak hayatını kaybetti. Ercan Çali, öğlen namazına müteakip Yusuf Secaattin Ambari Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığında defnedildi.

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Olay, dün 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası sokakta meydana geldi. Sokakta seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.

Ünlü dizinin çekildiği mekanda kan donduran cinayet Acılı dayı konuştu: Son sözü bu olmuş... | Öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

İkilinin tartışması sırasında T.S.K.'nın belindeki silahı çıkarmasıyla çıkan arbedede Ercan Çali silahla vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Çali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken T.S.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ünlü dizinin çekildiği mekanda kan donduran cinayet Acılı dayı konuştu: Son sözü bu olmuş... | Öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

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Silahlı kavgada hayatını kaybeden Çali'nin cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Yusuf Secaattin Ambari Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ayazağa mezarlığında defnedildi.

Ünlü dizinin çekildiği mekanda kan donduran cinayet Acılı dayı konuştu: Son sözü bu olmuş... | Öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

'GENCECİK ÇOCUĞUN VURUŞMASI MI GEREKİYORDU'

Ercan Çali'nin Dayısı İbrahim Abarcı, "Ben evdeydim, oğlum geldi televizyona görmüş 'Ercan abiyi vurmuşlar' dedi. Televizyonda seyrettik, öğrendik. Ercan'la kız karşı karşıya 20-30 metre var tartışıyorlar.

Ünlü dizinin çekildiği mekanda kan donduran cinayet Acılı dayı konuştu: Son sözü bu olmuş... | Öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Kız orada hareketler yapıyor, silah çekiyor Ercan'da 'kızım siz gidin erkekleriniz gelsin, erkeklerinizle konuşalım neden böyle yapıyorsunuz' falan diyor. Aralarında münakaşa olduğu için yani gencecik çocuk gitti yani. Tartışmanın sebebi ne olacak hiçbir şey yoktu, komşular yıllardan beri oradalar bu çocuklar. Tezgahları yıllardan beri orada çocukların. Yıllardan beri komşuluk yapan kişiye bu şekilde mi olması gerekiyordu yani, gencecik bir çocuğun vuruşması mı gerekiyordu yani" şeklinde konuştu. 

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Ünlü dizinin çekildiği mekanda kan donduran cinayet Acılı dayı konuştu: Son sözü bu olmuş... | Öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

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#Fatih#Çukur Dizisi#Ercan Çali

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