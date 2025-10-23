Ünlü beyin cerrahından ameliyathanede yetenek avı

Haberin Devamı

İSTİNYE Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, ameliyatlarını İstanbul Göztepe’de tam donanımlı bir hastanede yapıyor. Dünyanın önde gelen beyin cerrahlarından biri olarak gösterilen Kılıç, ameliyatları sırasında liseli öğrencileri de ameliyathanesine konuk ediyor.

Kılıç’ın son ameliyatına Kabataş Erkek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan 5 genç de katıldı. Türker Hoca, ameliyat öncesi bir araya geldiği gençlere öncelikle hastanenin ve ameliyathanenin kurallarını anlattı, onların sorularını yanıtladı. Daha sonra steril kıyafetlerini giyip maskelerini takan liseliler, Türker Hoca’nın ameliyatını izlemek için ameliyathaneye girdi. Prof. Dr. Türker Kılıç, 2 yaşında bir çocuğun beynindeki tümörlü bölgeyi iyileştirirken öğrenciler de bu zorlu ameliyatı yakından izledi.

HER HAFTA 15 LİSELİ

Prof. Dr. Türker Kılıç, yetenekli ve bilim meraklısı gençleri erkenden keşfedip doğru yönlendirmek için çalıştıklarını söyleyerek uyguladıkları bilim programını şöyle anlattı: “2012 yılından beri her gün 4-5 öğrencimize ameliyat gözlemi yapma imkânı sağlıyoruz. Diğer yandan lise öğrencileri laboratuvarlardaki araştırmalarımıza da entegre olabiliyor. Halen 28 okuldan binden fazla öğrenci ameliyat gözlemi yapmak için sıra bekliyor. Biz, bu öğrencileri sınavlarda üstün başarı gösterenler arasından seçmeye çalışıyoruz. Cuma laboratuvar günleri, pazartesiden perşembeye her gün 4 öğrenci olmak üzere 15-16 öğrenciye bu imkânı vermiş oluyoruz.

AMELİYAT İZLİYORLAR

Tüm dünyada biliminsanı-hekim yetiştirme konusunda sıkıntılar var. İhtisaslaşma arttıkça eğitim süreleri de uzuyor ve daha zorlu hale geliyor. Bu nedenle son 50 yılda doktorlarda ihtisaslaşma oranı düşüyor. Dekanı olduğum fakültede ikinci sınıftan itibaren hem mesleki hem de uzmanlık programlarını birlikte okutuyoruz. Tıp eğitimi ihtisas ve üst ihtisas ile çok uzun sürüyor. Medikal doktor eğitiminin içine doktora eğitimini de entegre etmek lazım.

NÖROBİLİM SINIFI

Beyin cerrahisi özelinde yaklaşık 40 kişinin eğitim almakta olduğu bir nörobilim doktora programımız var. Burada yapmaya çalıştığımız klinikte karşılaştığımız problemlere yanıt arayan bir bilim ortamı kurmak. Bunları yaparken genç beyinlere ihtiyacımız var. Ameliyathane gözlemine gelen öğrenciler arasından bu ilgisi devam edenler ve heveslerini iyi puanlarla destekleyen öğrenciler bize başvuruyorlar. Biz de onlarla yaptığımız mülakatlar sonunda 40 kişiye bir bilim sınıfı oluşturuyor, uygun görülen öğrencilere özel burs imkânları sunuyoruz.”

SON MİSAFİRLERİ KABATAŞLILAR: ‘BEYNE GİRMEK AY’A GİTMEK GİBİ’

Nisa Günar: Türker Hoca’nın yaptığı işin ne kadar sabır ve odak gerektirdiğini gördüm. Hatanın geri dönüşünün olmadığının bilindiği bir işte sakinliğin önemini gördüm. Ameliyat öncesi Türker Hoca, ‘Bizim burada beyindeki küçük noktaya inebilmek için yaptığımız işlemlerle Ay’a gitmek için yapılan hesaplamalar çok benzer’ dedi.

Furkan Gültekin: Tıp okumayı düşündüğüm için ameliyat gözlemine geldim ve çok etkilendim. Ameliyat sırasında arkada çalan klasik müzik detayı, herkesin çok soğukkanlı olması çok etkileyiciydi. Tıp kazanırsam branş seçimi konusunda karar verme sürecimde etkili olacak. Ayrıca bu gözlem ders çalışma motivasyonu olacak.

Hazal Birankar: ‘Tıp mı mühendislik mi?’ sorusuna yanıt bulabilmek için geldim. Bu deneyim sonrası tıbba daha yakın olduğumu anladım. Henüz tam karar vermiş olmasam da girdiğimiz ameliyat benim için yönlendirici bir deneyim oldu.