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Ünlü avukattan meslektaşına uzaklaştırma

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#Yasemin Babayiğit#Lale Beşe#Avukat
Ünlü avukattan meslektaşına uzaklaştırma
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Avukat Yasemin Babayiğit, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla meslektaşı Lale Beşe hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, avukat Lale Beşe ile eşi Hasan Semih Beşe boşanma aşamasındaydı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sorumlusu, ünlü avukat Yasemin Babayiğit ise Lale Beşe’nin eşi Hasan Semih Beşe’nin avukatlığını yapıyordu. İddiaya göre Lale Beşe, eşinin davalarını takip eden avukat Yasemin Babayiğit’i ısrarlı şekilde takip ederek kin, nefret ve husumet beslemeye başladı.

Ünlü avukattan meslektaşına uzaklaştırma

Avukat Yasemin Babayiğit, “Lale Beşe tarafından her an zarar görme tehlikesi ile burun buruna yaşamaktayım. Daha önce de suç kaydı bulunan Lale Beşe, beni eşiyle ilişki yaşamakla suçlamış, hakkımda iftira, hakaret ve tehditlerini sürdürmüştür. Uzaklaştırma kararı verilmesini istiyorum” dedi. Mahkeme, Beşe’nin 1 ay süreyle Babayiğit’e yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasemin Babayiğit#Lale Beşe#Avukat

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