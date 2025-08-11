Ünlü avukata 3 suçtan gözaltı... FETÖ’ye yardım, rüşvet ve casuslukla suçlanıyor

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir(41) hakkında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ iddiasıyla 2 ayrı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün sabah Epözdemir’in evi ve avukatlık ofisinde eşzamanlı arama yapıldı. Çok sayıda evrak ve materyallere el konuldu. Rezan Epözdemir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Avukat Rezan Epözdemir’in ev ve ofisinde eşzamanlı arama yapıldı, bazı evraklara el konuldu.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ‘avukat Rezan Epözdemir’ başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, işyerinde ve ikametinde yapılan eşzamanlı arama işlemleri akabinde bugün (pazar) saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.”