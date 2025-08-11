×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü avukata 3 suçtan gözaltı... FETÖ’ye yardım, rüşvet ve casuslukla suçlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Rezan Epözdemir#FETÖ/PDY#Casusluk
Ünlü avukata 3 suçtan gözaltı... FETÖ’ye yardım, rüşvet ve casuslukla suçlanıyor
Özge EĞRİKAREmin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 07:00

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetlerinde ailelerin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY’ye yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir(41) hakkında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ iddiasıyla 2 ayrı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün sabah Epözdemir’in evi ve avukatlık ofisinde eşzamanlı arama yapıldı. Çok sayıda evrak ve materyallere el konuldu. Rezan Epözdemir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ünlü avukata 3 suçtan gözaltı... FETÖ’ye yardım, rüşvet ve casuslukla suçlanıyor
Avukat Rezan Epözdemir’in ev ve ofisinde eşzamanlı arama yapıldı, bazı evraklara el konuldu.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ‘avukat Rezan Epözdemir’ başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, işyerinde ve ikametinde yapılan eşzamanlı arama işlemleri akabinde bugün (pazar) saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rezan Epözdemir#FETÖ/PDY#Casusluk

BAKMADAN GEÇME!