Ünlü aşçıdan avukatına dava

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Türkiye’yi yurtdışında başarıyla temsil eden ve birçok ünlü aileye aşçılık yapan Emine Gülşen Sarıcan, 30 Temmuz 2021’de Bangladeşli işinsanı M.A.Z.’ye ait 35 milyon dolarlık ‘Royal Falcon One’ adlı ultra lüks yatta kaza geçirdi. Kazada, Sarıcan’ın kaburga kemikleri kırıldı ve dalağı parçalandı. İddiaya göre Sarıcan, geçirdiği iş kazasına ilişkin hukuki yardım almak amacıyla avukat Nihan Seda Kişi ile görüştü. Aralarındaki sözleşmeye göre ünlü aşçı Sarıcan, avukatına 15 bin lira ile hak kazanacağı tazminata ilişkin yüzde 10 avukatlık ücreti ödeyecekti. İddiaya göre, dosyadaki ilerleme bununla sınırlıyken şirket tarafından Sarıcan’a yatırılan maaşlar üzerinden avukat Nihan Seda Kişi’ye yüzde 10’luk ödeme yapılıyordu.

PARA İADESİ İSTEDİ

Sarıcan’a yapılan maaş ödemelerinin avukat Kişi’nin yürüttüğü görüşmeler sonucu elde edilen bir hak kazanımı olmadığının anlatıldığı dilekçede, “Müvekkil, sözleşme gereği davalıya 3 bin Euro ödemiştir. Ancak müvekkilin kaza tarihinden beri almaya devam ettiği maaşların yüzde 10’u olarak düşünülen ve müvekkilden talep edilerek ödenen 4 bin Euro’luk ödemeler, geçerli bir hukuki sebebe dayanmamaktadır. Bu sebepsiz yere zenginleşen davalıdan 4 bin Euro’nun iadesini istiyoruz” denildi.