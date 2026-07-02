Üniversiteyi yıkan ölüm! Prof. Dr. Mustafa Can, arkadaşlarıyla motosiklet çıktığı gezisine çıkmıştı: Kazasında hayatını kaybetti

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Beyşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Prof. Dr. Mustafa Can, 2 arkadaşıyla motosiklet gezisine çıktı. Prof. Dr. Can yönetimindeki motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savruldu. Prof. Dr. Can, kazada, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Can’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nün, sanal medya hesaplarından yayınladığı taziye mesajında, ''Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyemiz ve BAP Koordinatörümüz Prof. Dr. Mustafa Can’ı elim bir trafik kazasında kaybettik. Acımız ve üzüntümüz büyük. Kıymetli hocamızın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı içinde yer alan Ahmet Efendi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından yine aynı mezarlıkta defnedilecektir. Allah rahmet eylesin'' denildi.

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Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.