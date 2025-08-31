Üniversiteye kayıtta 5 önemli uyarı

Haberin Devamı

Adaylar, yarından itibaren kayıt işlemlerini yaptırabilecek. Yeni üniversiteliler için elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden 3 Eylül’e kadar alınacak. Elektronik kaydını yaptıranlar barkodlu elektronik kayıt belgesini yine e-Devlet’ten alabilecek. Elektronik kayıt olduktan sonra üniversitenin internet sayfasındaki duyuruların takip edilmesi gerekiyor. E-kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

1) Adayın kazandığı üniversite, yaşadığı şehirdeyse bizzat okuluna gidip kaydını yaptırabilir. Eğer farklı bir şehirdeyse de e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

2) e-Devlet sistemi üzerinden kaydını yaptıran adaylar, üniversitelerin istediği belgeleri akademik yıl başlayınca okullarına giderek ibraz edebilirler.

3) Adayların ÖSYM’nin kayıt için belirlediği tarihleri kaçırmaması gerekiyor. Eğer kaçırırlarsa kayıt haklarını kaybederler.

4) Bazı adaylar üniversiteye kayıt yaptırmadıkları takdirde Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) kesilmeyeceğini zannediyor. Ancak bir bölüme yerleştikleri için kayıt yaptırmasalar dahi önümüzdeki yıl OBP puanları yarı yarıya kesilecek.

5) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrencinin ‘sınavsız ikinci üniversite’ seçeneğinden faydalanma hakkı var.

‘YÜZ YÜZE’DE 5 EYLÜL SON GÜN

- Elektronik kaydı tercih etmeyip yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar için son gün 5 Eylül. Kayıt yaptıracak adayların ortaöğretim diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf gibi belgeleri teslim etmesi istenebiliyor. Adayın öğrenim ücreti ödemesi gereken bir programa yerleşmesi halinde ödeme yaptığına dair dekontu da kayıt sırasında yanında bulundurması gerekiyor.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR AÇIKLADI: YKS’DE İLK BİN NE TERCİH ETTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ve yükseköğretim sisteminin durumuna ilişkin değerlendirme yaptı. Sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkı kazanan aday sayısının 2 milyon 310 bin civarında olduğunu belirten Özvar, bunların yaklaşık 1 milyon 412 bininin üniversite tercihi yaptığını söyledi.

TIP BİRİNCİ SIRADA

YKS’de sayısal, eşit ağırlık ve sözel gibi kendi alanlarında ilk 1000’e giren adayların en çok yerleştiği bölümlere ilişkin Özvar, şu bilgileri paylaştı: “Sayısal puan türünde ilk 1000’e giren adayların en fazla tercih ettiği program tıp. Yani sayısalda ilk 1000’de olan 341 kişi tıp programını, 289 kişi bilgisayar mühendisliğini, 165 kişi ise elektrik-elektronik mühendisliğini tercih etmiş. Eşit ağırlıkta ilk 1000’e giren adayların en fazla tercih ettiği program işletme. Sözel puan türünde ise ilk 1000’deki 123 kişi tarih bölümünü, 65 kişi özel eğitim öğretmenliğini, 60 kişi ise ilahiyatı tercih etmiş.”

EK YERLEŞTİRMEYİ KAÇIRMAYIN

- Özvar, YKS’de ek yerleştirme sürecine ilişkin adaylara “Bu sene elde ettikleri fırsatı önümüzdeki senelerde elde edemeyebilirler. Boş kontenjanlarla ilgili ek yerleştirme tarihini ilan edeceğiz. Henüz bir programa yerleşemeyen adaylara tercihte bulunmalarını öneriyorum” diye seslendi.