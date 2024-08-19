Üniversiteye ilk adım... Kayıtlar bugün başlıyor

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Ağustos’ta açıklanan tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için üniversitelerde kayıt işlemleri bugün başlıyor. YKS yerleştirme sonuçları sonrası toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. ÖSYM takvimine göre adaylar, bugünden itibaren yerleştikleri üniversitelere kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

ELEKTRONİK KAYIT E-DEVLET’TEN

Yeni üniversiteliler için elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden 21 Ağustos’a kadar alınacak. Elektronik kaydını yaptıranlar barkodlu elektronik kayıt belgesini yine e-Devlet üzerinden alabilecek. Ayrıca adayların, elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt oldukları üniversitenin internet sayfasındaki duyuruları takip etmesi gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor.

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YÜZ YÜZEDE BELGELERİ UNUTMAYIN

Elektronik kaydı tercih etmeyip yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise yerleştiği üniversiteye giderek 23 Ağustos’a kadar kayıt yaptırabilecek. Diğer yandan kayıt yaptıracak adayların ortaöğretim diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf gibi belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Adayın öğrenim ücreti ödemesi gereken bir programa yerleşmesi halinde ödeme yaptığına dair dekontu da kayıt sırasında yanında bulundurması gerekiyor.

YÖK BAŞKANI: SON GÜNE BIRAKMAYIN

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından adaylara “2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite programlarına kayıt süreci bugün başlayıp 23 Ağustos’a kadar devam edecek. Hepinizin bu noktaya gelene kadar gösterdiğiniz emek ve azmi takdir ediyorum. Şimdi önünüzde yepyeni bir akademik yolculuk var. Kayıt işlemlerinizi ivedilikle tamamlayıp, son güne bırakmamanızı öneririm. Başarılarınız daim olsun” diye seslendi.

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5 ÖNEMLİ UYARI: TARİHİ KAÇIRAN HAKKINI KAYBEDER

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, belirlenen tarihlerde kaydını yaptırmayanların hakkını kaybetmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Onur Soğuk kayıt sırasında dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

1- Adayın kazandığı üniversite yaşadığı şehirdeyse bizzat okuluna gidip kaydını yaptırabilir. Eğer farklı bir şehirdeyse de e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

2- e-Devlet sistemi üzerinden kaydını yaptıran adaylar, üniversitelerin istediği belgeleri akademik yıl başlayınca okullarına giderek ibraz edebilirler.

3- Adayların ÖSYM’nin kayıt için belirlediği tarihleri kaçırmaması gerekiyor. Eğer kaçırırlarsa kayıt haklarını kaybederler.

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4- Bazı adaylar üniversiteye kayıt yaptırmadıkları takdirde Ortaöğretim Başarı Puanları’nın (OBP) kesilmeyeceğini zannediyor. Ancak bir yükseköğretim kurumuna yerleştikleri için kayıt yaptırmasalar dahi önümüzdeki yıl OBP puanları yarı yarıya kesilecek. Bu nedenle bu yanılgıya düşmeden kayıtlarını yaptırsınlar. Kazanılmış haklarını değerlendirsinler.

5- Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrencinin ‘sınavsız ikinci üniversite’ seçeneğinden faydalanma hakkı var. Bu hak örgün öğretim yapan bir programı kazanan adayın, açıköğretim üzerinden başka bir bölümü de sınavsız aynı anda okumasına olanak sağlıyor. Kayıtların ardından bununla ilgili yapılacak duyuruları takip edip ikinci üniversite seçeneğinden faydalanabilirler.

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ÖĞRETMENLERE ‘YENİ MÜFREDAT’ EĞİTİMİ

YENİ müfredatla ilgili öğretmen eğitimleri 2 Eylül’de başlayacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasına ilişkin genelge Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanmıştı. Modele yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran’da başlamıştı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül tarihleri arasında il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilecek. Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okulöncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9’uncu sınıf düzeyinde derslere girecek öğretmenlere yönelik olarak uygulanacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dahilinde tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni’ni incelemeleri sağlanacak. (EĞİTİM SERVİSİ)