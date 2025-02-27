Üniversiteye diploma yazısı... Savcılık belgeleri istedi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma soruşturması kapsamında ifadeye çağırdığı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz yatay geçişle alındığını belirterek İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı gönderdi.

YÖK KARARLARINA AYKIRI

Savcılık yazısında, o dönemde KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığı ifade edildi, “Bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus’den (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği anlaşılmıştır” denildi.

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KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Yazıda, “İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi) devam edildiği” belirtildi. Bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi: “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi...”

BELGELERİ ‘ACİL’ GÖNDERİN

Yazının devamında, “Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990’da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ‘ivedi’ bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur” denildi.

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FİLİSTİN’E DAVET

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) arasında, iki ülkenin yerel yönetimleri arasındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla mutabakat metni imzalandı. APLA ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaid, “TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da beklentimiz, aramızdaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve yardımların artırılmasıdır” diye konuştu. Filistin’e yapacağı gezi daha önce ertelenen İmamoğlu, Filistinli başkanların ülkelerini ziyaret davetine, “Evet, kesinlikle istiyorum, en yakın zamanda” yanıtını verdi.

‘GERİ ALINMA DAHİL TÜM İDARİ İŞLEMLER YAPILSIN’

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz yatay geçişle alındığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle ‘diploma iptali’ hususunda içerikten de anlaşıldığı üzere, söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi’ne gönderilmiştir. Bu konu hukuki teknik bir konudur” denildi.