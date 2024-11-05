Üniversitenin ‘başkentleri’

Haberin Devamı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’, depremin etkilediği 11 il hariç 70 ilde üniversite öğrenimi gören 40 bin öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmada şehirler, öğrencilerin memnuniyet derecelerine göre sıralandı. Bu yapılırken de öğrencilere üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlerin ulaşım, sağlık, eğlence, spor, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel imkanları soruldu.

İlki 2017 yılında yapılan ve 2021 yılı haricinde her yıl tekrarlanan bu araştırmada Eskişehir, öğrenciler tarafından her sene en sevilen şehir olmayı başarıyor. 7 yıldır yapılan araştırmanın bu yılki sonucunda da Eskişehir birinciliğini korudu. İkinci Mersin, üçüncü sırada ise Ankara yer aldı. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul’un Anadolu yakası, Samsun, Muğla ve Bursa, öğrencilerin yaşamaktan en fazla memnun olduğu ilk 10 şehir arasına girdi.

Haberin Devamı

41 ŞEHİR SINIFTA KALDI

Öğrenciler, Türkiye’de sadece 24 şehirde üniversite eğitimi görmekten memnun. 41 şehir ise öğrenci memnuniyeti konusunda sınıfta kaldı. Öğrenciler, bu 41 şehirde özellikle halkın genel tutumunu olumsuz buldu.

MERSİN’DEN BÜYÜK SIÇRAMA

Araştırma sonucunda listedeki ilk 20 kentin büyükşehirlerden oluştuğunu belirten Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Engin Karadağ, çalışmayı şöyle değerlendirdi:

“Mersin, geçtiğimiz yıl listede 13’üncü sırada yer alırken bu yıl 2’nci sıraya yükseldi. Antalya ise geçen sene 6’ncı sıradayken bu yıl 22’nci sıraya geriledi. Bunun yaşanmasındaki en önemli etkenin ekonomi olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler, bulundukları şehrin farklı alanlarında vakit geçirmek yerine kampüste ya da belediyelere ait alanlarda sosyalleşmeye başladı. Özellikle Mersin’in bu konuda öğrencilere yönelik farklı imkânlar ve hizmetler sunduğunu biliyoruz. Şehrin sunduğu faydalar, haliyle öğrenci memnuniyetini artırdı.”

Haberin Devamı

ÖĞRENCİ DOSTU İLK 20 ŞEHİR

1) Eskişehir

2) Mersin

3) Ankara

4) Edirne

5) Çanakkale

6) Balıkesir

7) İstanbul Asya

8) Samsun

9) Muğla

10) Bursa

11) Trabzon

12) Bolu

13) Manisa

14) Tekirdağ

15) Ordu

16) Denizli

17) Aydın

18) İstanbul Avrupa

19) İzmir

20) Giresun