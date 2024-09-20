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Üniversitenin acı kaybı: Göğüs hastalıkları ana bilim dalı başkanı kalp krizinden yaşamını yitirdi

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#Ahmet Akkaya#Isparta#Kalp Krizi
Üniversitenin acı kaybı: Göğüs hastalıkları ana bilim dalı başkanı kalp krizinden yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 12:27

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akkaya (63) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Isparta'da uzun yıllar göğüs hastalıkları dalında hizmet veren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akkaya, gece saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Akkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SDÜ'DEN TAZİYE MESAJI

Süleyman Demirel Üniversitesi resmi sayfasından taziye mesajı yayımladı. 'Acı Kaybımız' başlığı ile yapılan taziye mesajında, "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzun yıllar emek veren, sağlık alanında önemli katkılarda bulunan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akkaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üniversitemiz, şehrimiz ve bölgemiz için büyük bir değer olan hocamıza Allah'tan rahmet ailesi yakınları ve Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine baş sağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi. 

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#Ahmet Akkaya#Isparta#Kalp Krizi

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