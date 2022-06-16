Üniversiteliye af müjdesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

“(1 milyon 174 bin 260 öğrenciyi ilgilendiren af teklifi) Bir süredir üzerinde çalıştığımız öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor.



FİGÜRANDAN ÖTEYE GEÇEMEYECEK



(Efes 2022 tatbikatı ve Yunanistan) Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan’ın bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Film çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan, hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır ama sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez. Yunanistan’ın başına geçmişte gelen budur, şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da budur. Bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışan figüranlıktan öteye geçemeyeceklerdir.



TÜRK HAVA YOLLARI OLACAK



Dünyada ülkemizin adını Turkey’den Türkiye’ye dönüştürme kararımızı başarıyla hayata geçirirken, diğer alanlarda da aynı yöntemi takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda artık milli hava yolumuz da uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.



DOSYASI ÇOK KABARIK



(Kadıköy’deki Öcalan eylemi) Milletime sesleniyorum; İstanbul Kadıköy’de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekilinin, yine onun yanında, arkasında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi provokasyonlarda yer aldığını gayet iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. 60 küsur dosyada suç layihası var. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, yine süratle bu türlerin artık bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını ortaya koyuyoruz.

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PETROL FİYATLARI RAHATSIZ EDİCİ

Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı milli sisteme bağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da önüne geçebilsek.



Temmuz ayında enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız, yılbaşında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Şubat-Mart’la birlikte enflasyonda önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların etkilerini daha iyi görebileceğiz.”

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TÜSİAD’A: BÖYLE GİDERSE İKTİDARIN KAPISINI ÇALMASIN

Erdoğan, TÜSİAD yönetimine de tepki gösterdi: “TÜSİAD’ın şu anda başındaki ‘Ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için tartışmalar ve çözüm arayışları da yanlış mecrada yürümektedir’ diyor. ‘Büyüme her şey değildir’ diyor. Ya ihracat olmasa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Hep CHP ağzı. İhracatın olmayacak, sadece ithalat öyle mi? İthalat seni zaten bitirir, batırır. Diyorlar ki akademisyenleriniz olacak. Be zavallı, bizim yanımızda, bizim kurullarımızda akademisyenlerimizin olmadığını sana kim söylüyor? Bay Orhan, bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Kafaya bak ya, bunlar ne zavallı.

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Ey TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir bugün iki, ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Önce haddini bil. Ey TÜSİAD, siz onların (İsveç, Finlandiya) yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesiniz. Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse, bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. CHP oradan size neyi sufle ediyorsa siz de aynen o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır.”

SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM

Seçim takvimine ilişkin, “Milletimiz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle yüreğini açmış, bizi bekliyor Bunun için önce 2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın aşağı yukarı bugünlerinde yapılacak. Seçim için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet tarafı hâlâ erken seçim lafları etmeyi sürdürüyorsa da seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor” diyen Erdoğan muhalefete de şöyle yüklendi:

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ABRAKADABRA SİYASETİ

“6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi Nasreddin Hoca’nın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Güya seçim tarihi belli olsa adayları hazır ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Nasreddin Hoca’nın ektiği çalılarla borcunu ödeme ihtimali, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme ihtimalinden daha fazladır. Milletimiz bu abrakadabra siyasetinin defterini düreli çok oldu.

YAŞI BİRAZ GEÇMİŞ OLSA DA

Yaptığımız çağrılarla Bay Kemal başta olmak üzere CHP’yi ve 6’lı masayı bu cendereden, bu utanç girdabından kurtarmaya çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu’na tekrar söylüyorum ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Anlaşılan o ki birileri kendisine ‘Biz kararımızı verene kadar sen otur oturduğun yerde’ dediler. Halbuki bu zat genel başkanlığının 12. ve ömrünün 73. yılında nihayet isim yapacağı bir fırsatı yakaladığına inanıyordu.



Dede Korkut’un hikâyesinde Boğaç Han, meydana salınan bir boğayı alnına vurduğu yumrukla yere serdikten sonra isim alma hakkını kazanmış. Bu zat da yaşı biraz geçmiş de olsa işte böyle bir hevesle Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşuyor.”