Üniversitelinin tercih haritası... 84 bölümü kimse seçmedi

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Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yıl üniversite adaylarının yaptığı tercihlerin haritasını Hürriyet’e çıkardı. Ünsal’ın yaptığı analize göre, iki yıllık bölümlerde en çok açık öğretim programları tercih aldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 164 bin 410 adayın tercih listesinde yer aldı. İkinci ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde aynı bölüm oldu.

2 YILLIKTA SİBER GÜVENLİK

Örgün öğretimde iki yıllık bölümlerde ise en yüksek tercihi Kütahya Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Uzmanlığı bölümü aldı. 19 bin 251 kez tercih edilen bu bölümde, bir kontenjan için 458 aday tercih yapmış oldu. Ünsal bu sonuçla ilgili olarak, “Bu bölüm yeni açılıp ilk kez öğrenci aldı. Dolayısıyla adaylar yeni ve puansız gördüğü bölümü yazmak istemiş. Bu sayede 349 puanı olmuş ve 425 bininci sıradan öğrenciler girebilmiş” dedi. İki yıllık örgün öğretim bölümleri arasında yıldızı parlayan diğer bir alan ise yeni açılan siber güvenlik bölümleri oldu. Bu bölümler için İstanbul Teknik Üniversitesi’ni 17 bin 200, Ankara Üniversitesi’ni 16 bin 141 öğrenci tercih etti. Ardından aynı bölümde Ege ve Gebze Teknik üniversiteleri yer aldı. Yeni açılan Marmara Üniversitesi Psikoloji bölümü ise12 bin 184 öğrenci tarafından tercih edilerek 4 yıllık programlar arasında en çok tercih alan bölüm oldu.

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4 YILLIKTA MÜHENDİSLİK LİDER

Bu yıl YKS’de ilk 50 binde yer alan adaylar tıp fakültelerini toplam 351 bin 703 kez tercih etti. Mühendislik bölümleri ise 1 milyon 210 bin 560 tercih aldı. Bu bölümler arasında bilgisayar ve yazılım mühendislikleri öne çıktı. Öğretmenlik bölümlerini ise 768 bin 835 aday tercih etti. En gözde öğretmenlik bölümü ise özel eğitim öğretmenliği oldu.

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POPÜLERLİK ETKİLEDİ

Salim Ünsal’ın tercih analizine göre; 84 programı tek bir aday bile listesine eklemedi. Ancak bu bölümlerin çoğu Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) adı altında KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan ve Bosna Hersek gibi ülkelerle ortak yürüttüğü ücretli bölümler. Kalanı ise devlet üniversitelerinde KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlar. Ünsal’a göre, öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarını ülkelerin popülerliğine göre tercih ediyor. Bu bölümlerin seçilmesi halinde öğrenciler toplam eğitim süresinin yarısını söz konusu ülkedeki üniversitede geçiriyor. Hiçbir listeye giremeyen uluslararası ortak programlardan bazıları şöyle:

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- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği UOLP- Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

- İTÜ Mimarlık UOLP - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler UOLP - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Gıda Mühendisliği bölümleri

- Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği programları

- Yakın Doğu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi, Çevre, Biyomedikal ve Biyomühendislik programları ile Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümleri.

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DEPREM BÖLGESİ YÜKSELİŞTE

- Dört yıllık bölümlerde deprem bölgesinde yer alan üniversitelerin yükselişi dikkat çekti. Sırasıyla Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik bölümü 9 bin 543, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Hemşirelik bölümü 9 bin 148, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ebelik bölümü 7 bin 703 ve hemşirelik bölümü 7 bin 680 kez tercih edildi. Bilgisayar mühendisliğinde en fazla İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce programı tercih edilirken, tıp alanında ise puanı düşük olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öne çıktı. Tıp okumak isteyen adayların 7 bin 423’ü bu üniversiteyi tercih etti.

EN AZ TERCİH EDİLEN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

- Devlet üniversitelerinde ücretli olmayan programlar arasında en az tercih alan bölümler ise şöyle:

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- Kafkas Üniversitesi Gıda Mühendisliği: 2 kişi

- Kafkas Üniversitesi Biyomühendislik: 2 kişi

- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Biyomühendislik: 5 kişi

- Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Maden Mühendisliği: 2 kişi

- Siirt Üniversitesi Kimya Mühendisliği: 6 kişi,

- Hakkari Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: 6 kişi