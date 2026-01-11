Üniversitelinin ‘matematik’le imtihanı: İşlem var mantık yok

Haberin Devamı

ABD’deki Harvard Üniversitesi Matematik Bölümü, geçtiğimiz yıl öğrencilere temel matematik dersi verme kararı aldı. Bölümün Direktörü Brendan A. Kelly, pandeminin öğrencilerin matematik becerilerinde ve öğrenme kapasitelerinde boşluklara yol açması nedeniyle böyle bir ihtiyacın doğduğunu söyledi. Türkiye’deki bazı akademisyenler de birçok öğrencinin matematik düzeyinin yeterli olmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor. Harvard’ın kararını ve Türkiye’deki durumu değerlendiren Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş şunları söyledi:

FORMÜL EZBERLİYORLAR

“Harvard Üniversitesi, öğrencilerinin matematiksel altyapısını zayıf bulup yeni bir temel matematik dersi açma kararı aldıysa bunu bir alarm olarak görebiliriz. Türkiye’deki tabloyu da çok daha ciddi ele almamız gerekir. ÖSYM verileri üniversite kapısına gelen öğrencilerimizin TYT matematik net ortalamalarının uzun süredir düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. PISA sonuçları ise 15 yaş grubundaki öğrencilerimizin önemli bir kısmının matematikte en temel beceri seviyesi olan düzey 2’nin altında kaldığını ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz formülleri ezberliyor, ancak o formüllerin arkasındaki mantığı kuramıyor, matematiği gerçek hayat problemlerine uygulayamıyor. Bizdeki sorun, Harvard’ın tespit ettiği sorundan daha derin. Test çözme pratiği ile matematiksel düşünme becerisi birbirine karıştırılıyor.”

EN BÜYÜK ETKEN PANDEMİ

Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Can Ozan Oğuz ise gözlemlerini şöyle paylaştı: “Hesap yapma becerileri güçlü ve ileri seviyede, ancak ilgili işlemin nedeni ya da mantığı sorulduğunda tek cümle açıklama yapamıyorlar. Ayrıca öğrenciler arasında da çok fazla seviye farkı olduğunu görüyorum. Sınavda ortak bir başarı elde etseler de bilimsel açıdan birbirlerinden farklılar.”

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz da “Bu durumum oluşmasında pandemi de büyük etken. Öğrenciler, günümüz teknolojileri nedeniyle konulara derin bir şekilde odaklanamıyor. Öğrenciler, sorunun altında yatan mantığı ve neden sonuç ilişkisini açıklayamıyor” dedi.

İSPAT İSTENECEK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli matematik programlarına katkıda bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nden önceki lise programında öğrencilerden hiçbir şekilde ispat beklenmiyordu. Şimdi ispatı yeni müfredatın içine yerleştirdik. Öğrencileri işlem odaklı konuların yanı sıra kavramları, ilişki kurmayı, çıkarım yapmayı ve problem çözmeyi öğreten bir programla buluşturmayı hedefledik.”

