Üniversitelilerin 'barınma' sorunu! Evler ateş pahası yurtlarda yer yok!

Önümüzdeki hafta 7 milyondan fazla üniversite öğrencisi ders başı yapacak. Birçoğu yaşadığı şehirdeki üniversitelerde okuyor. Ancak birçoğu da yüksek öğretim için şehir değiştirmek zorunda.

KYK KAPASİTESİ YAKLAŞIK 800 BİN

Kredi Yurtlar Kurumu'nun 'yatak kapasitesi' ise yaklaşık 800 bin. Öğrencilerin yarısının ailelerinin yanında kaldığını da varsayarsak, 3 milyondan fazla öğrencinin ya 'ev tutmak' ya da 'özel bir yurtta kalmak' seçeneği arasında kaldığı gözleniyor.

EV BULMAK BAŞLI BAŞINA SORUN

Öğrencilerin zaten piyasa değerinin üstünde ev tutmak zorunda kaldığı da yıllardır bilinen bir gerçek. Özellikle; İstanbul, İzmir gibi kentlerde, öğrenci olmayanların bile kiralık ev bulmakta zorlandığı günümüzde, öğrencilerin ve haliyle ailelerinin işi bir hayli zor.

Hurriyet.com.tr; iki milyona yakın üniversitelinin yaşadığı İstanbul'da, 'öğrenci olmanın' nabzını tuttu. Muhabirimiz Tuğba Öztürk, emlak ofislerini ve öğrenci yurtlarını dolaştı...

KİRALAR ATEŞ PAHASI

İstanbul'da zaten yüksek olan kiralık ev fiyatları öğrenciler için ise ateş pahası. 4 kişilik bir ailenin yaşayacağı 2+1 evlerin kiralık rakamları 2,500 liradan başlıyor. Öğrenci iseniz bu rakam daha da yukarıya tırmanıyor.

EV FİYATLARI: ÜÇ KİŞİ 2+1 EVDE BİLE YAŞASA KİŞİ BAŞI AYLIK 800 LİRADAN BAŞLIYOR

Öğrenciler için tek başına yaşayabilecekleri 1+1'lik evler İstanbul'da lüks. Genelde 2+1'lik evler 3 öğrenci tarafından, 3+1'lik evler ise 4 kişilik öğrenci grupları tarafından tercih ediliyor. Evde kalmanın, yurtlara göre 'güvenlik' sorunu dışında; elektrik, internet, su, doğalgaz gibi fazladan fatura masrafları da bulunuyor.





İşte ilçe ilçe İstanbul'daki son durum:

BEŞİKTAŞ: TEK KİŞİLİK EVLER 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 15 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Beşiktaş’ta bir öğrencinin tek başına kalması neredeyse imkansız.

Beşiktaş'ta kira fiyatları şu şekilde:

1+1 daire: Eşyalı yeni bir dairenin aylık kirası 15 bine kadar çıkıyor. Buna bir de deniz manzarası eklersek 20 bin oluyor. Bahçe katı ya da zeminde yer alan apartmanların fiyatları da 2 bin ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Bin 500 liraya da ev var ancak inanılmaz kötü.

2+1 daire: 3 bin liradan başlıyor. 25-30 bin liraya kadar çıkıyor.

3+1 daire: 5 bin 800’den başlıyor 50 bin liraya kadar çıkıyor.

Fatih ilçesinde ise kiralar şu şekilde:

1+1 daire için: bin 500 ile 5 bin lira arasında

2+1 daire: 2 bin 200 lira ile başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor

3+1 daire: 2 bin 500’den başlayarak 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Kadıköy'de ise tablo

1+1 daire için: 2 bin liradan başlıyor, 19 bin liraya kadar çıkıyor.

2+1 daire için: 2 bin 300’den başlıyor, 17 bin liraya kadar çıkıyor

3+1 daire için: 4 bin liradan başlıyor, 45 bin liraya çıkıyor

Avcılar'da da rakamlar şu şekilde göze çarpıyor:

1+1 daire için: bin 500’den başlıyor, 8 bin liraya kadar çıkıyor

2+1 daire için: 2 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor

3+1 daire için: 2 binde 13 bine kadar çıkıyor

YURTLARDA ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER MEVCUT

İstanbul Üniversitesi’nde okuyacak bir öğrenci için fiyatlar, yurdun sağladığı imkanlara göre değişiyor. Üniversitenin Beyazıt yerleşkesinde okuyacak bir öğrencinin bir öğrenim yılı boyunca ödeyeceği ücret ortalama 6 bin 500’den başlarken bu rakam 50 bin liraya kadar dayanabiliyor.

Yurtlar arasında en dikkat çekici noktaysa tek kişilik odaların çoktan dolmuş olması.

VEZNECİLER VE ÇEVRESİ: AYLIK 650 İLE BİN LİRA ARASINDA

*İstanbul Üniversitesi Vezneciler Yerleşkesi'nin bulunduğu Aksaray’da bulunan bir öğrenci yurdu, 9 bin 500 ile 6 bin 500 lira arasında fiyat biçerken yine aynı bölgede bulunan başka bir işletmeyse bu aralığı 10 bin ile 6 bin 500 lira arasında ifade ediyor.

BEŞİKTAŞ: KIZ AYLIK 2 BİN 800 iLE 4 BİN 500 LİRA, ERKEK AYLIK 2 BİN 400 İLE 4 BİN 500 LİRA

*Beşiktaş’ta ise bu rakamlar Aksaray’a oranla oldukça yüksek seyrediyor. Her şeyin dahil olduğu kız öğrenci yurtlarında tek kişilik bir odada kalmak için öğrencinin cebinden yıllık 45 bin lira çıkıyor. Altı kişilik bir odada kalmak için ise bir kişi 28 bin lira kadar fiyat ödüyor. Erkek öğrenci yurtlarında az da olsa düşük rakamlara ulaşmak mümkün.

KADIKÖY BİN 750 İLE 5 BİN LİRA ARASI

*Kadıköy’de bir kız öğrencinin barınma ücreti 50 bin liraya çıkıyor. Altı kişilik oda için istenen fiyat 16 bin liradan başlarken tek kişilik oda için istenen bu rakamın iki katını geçmiş durumda. Erkekler için de rakam aşağı-yukarı aynı.

AVCILAR: ERKEK AYLIK BİN 600 LİRA İLE İKİ BİN 800 LİRA KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI BİN 650 İLE 4 BİN 400 LİRA ARASI

Avcılar'da ise erkek öğrenci yurtlarında; ortalama rakam şu şekilde: Tek kişilik dönemlik 28 bin, 4 kişilik 16 bin lira.

Kız öğrenci yurdu: Tek kişilik 44 bin 4 kişilik 16 bin 500 lira.

EV Mİ YURT MU DAHA CAZİP?

Peki maddi kaygıların dışında; öğrenciler ev ya da yurtta kalmak seçenekleri arasında ne düşünüyor? İşte 'tecrübeli' öğrencilerin yorumları...

S.A. (24 yaşında İstanbul'da okudu) "ÖNCE BODRUM KATINDA SONRA 30 YILLIK BİNADA 3 KİŞİ KALDIK"

Benim yurttan ayrılırken en büyük motivasyonum okula çok uzak olmasıydı. Yeni bir yurt olduğu için de diğer yurtlardan daha fazla para ödüyordum. Çıktığım ev ise yeni bir binadan bodrum katındaydı. Hali hazırda iki arkadaşım o evdeydi benle birlikte evde üç kişi olduk. Kirayı aramızda paylaşıyorduk. Daha sonra ise yani iki yıl önce daha eski bir eve taşındık. O zamanki kirası bin 400 liraydı. Mezun olana kadar da o evde oturdum. Şimdi kim bilir kaç liradır...

T.Ö (24 yaşında. İstanbul'da okudu) "İKİ YIL ÖNCE 2 BİN LİRAYDI ŞİMDİ MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul'da üç yıl devlet yurdunda kaldım. Bu sürede eve çıkmamamın tek sebebi öğrenci bütçesiyle İstanbul'da ev kiralarını karşılayamayacak olmamdı. Son sene belirli sebeplerden kaynaklı 3 kişi bir eve çıktık. Kiramız 2 bin liraydı. Ancak bu rakama bu yıl bulmak mümkün değil.





A.K. (26 yaşında, İstanbul'da okuyor) ''İKİ YIL ÖNCE BİN 500 LİRA VERİYORDUK''

Üniversitenin ilk yılında özel yurtta kalmaya başladım. Üç kişilik odayı paylaşıyorduk ve kişi başı 360 lira ödüyorduk. Yemek dahil değildi. Yurtta yaşadığımız süre boyunca yurdun giriş ve çıkış saatleri günlük yaşantımızda rahat hareket etmemizi oldukça kısıtlıyordu. Yeni başladığımız ve henüz çok fazla arkadaş çevremizin olmadığı bir dönemde böylesi kısıtlamalar oluşabilecek sosyal ortamın önüne de geçiyordu haliyle. Yemekleri zaten dışarıdan veya yurdun mutfağında yaparak karşılayabiliyorduk. İkinci yıla başladığımızda ise yurtta tanıştığımız ve kendimize yakın bulduğumuz arkadaşlarla evde kalmaya karar verdik. İlk eve çıktığımızda üç kişi kalıyorduk kişi başı faturalar hariç 500 lira kira ödüyorduk. Bu dönemde belki de tek problemi öğrencileri ticaretin bir parçası olarak gören bu yolda her şeyi mübah bulan ev sahipleri veya emlakçılarla yaşıyorduk. Bu yüzden her yıl farklı eve geçmek zorunda kaldık.

İrem Akkaya (24 yaşında Kocaeli'nde okuyor) "YURTTAN ÇIKINCA RAHAT ETTİM"

Kocaeli'de öğrenci evine taşındım. Çünkü yurttaki odamda 5 kişi kalıyorduk. Giriş çıkış saatleri sıkıntılıydı. Parmak iziyle ve X-Ray'den geçiyorduk her gün. Kahvaltıda yemekler iyi değildi. Belli bir ücrete kadar devlet karşılıyordu ama hiçbir zaman yetmiyordu. Hep fazladan yemek parası veriyorduk hem sabah hem akşam. Odamıza yiyecek çıkaramıyorduk. Su ısıtıcısı, kahve makinesi gibi elektronik aletler yasaktı. Sürekli sıkıntı oluyordu. 2+1 site içinde bir eve kiraya çıktım ve çok daha mutluyum.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara