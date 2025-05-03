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Üniversiteliler otostopu rektöre çekti... ‘Dayı nereye’

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#Gümüşhane Üniversitesi#Rektör#Otostop
Üniversiteliler otostopu rektöre çekti... ‘Dayı nereye’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:00

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin yurtlarına gitmek için otostop çektiği aracın sürücüsü rektörleri çıktı. Rektör kendisini tanımadıkları için ‘dayı’ diye hitap eden öğrencileri yurda bıraktı...

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Yaklaşık 1 ay önce Gümüşhane Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Oktay Yıldız, 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasının fırsat bilip akşam saatlerinde makam otomobili yerine şahsi aracıyla dolaşmaya çıktı. Kampus civarında dolaştığı sırada da üç üniversite öğrencisinin otostop yaptığını gördü. Aracını durdurdu ve öğrencileri aldı. Yıldız, öğrencilerin kendini tanımadığını fark edince gülümseten diyaloglar başladı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Kadir, yolculuğun başladığı andan itibaren şoför koltuğundaki Rektör Yıldız’a ‘dayı’ diye hitap etti. İkilinin arasında önce neden otostop yaptıklarına dair bir diyalog geçti. Ardından Yıldız hangi bölümde okuduklarını, nereli olduklarını ve şehri sevip sevmediklerini sordu. Kadir, her soruya yanıt vererek Rektör Yıldız’a ‘dayı’ demeyi de sürdürdü. 

KAHKAHA KOPTU

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Ardından Rektör Yıldız, ‘Üniversite rektörünüzü tanıyor musunuz?’ diye sordu. Kadir, “Evet duydum, yeni atandı, geleli 15-20 gün oldu” şeklinde yanıtladı. Prof. Dr. Yıldız da “Rektörler dörder yılda bir Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Cumhurbaşkanımız da rektör olarak beni atadı” deyince üniversite öğrencisi Kadir, yaşadığı şaşkınlıkla bir anda “Dayı rektörüm” dedi. Herkes kahkahalara boğuldu.

Üniversiteliler otostopu rektöre çekti... ‘Dayı nereye’

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyaya yansıyan bu anlar binlerce kez izlendi ve paylaşıldı. Kullanıcılar videonun altına şu yorumları yaptı:

- Böyle diyalogları özlemişiz. Bıktık kavgalardan, gürültülerden ve seviyesiz sohbetlerden.

- Çok hoş bir diyalog olmuş.

- Harika eğitimci. Bunlar, görmek ve duymak istediğimiz anlar.

- Harika. Çocukların da Rektör Bey’in de samimiyeti üst düzey. Hepsine sonsuz başarılar. Keyif aldım izlerken.

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#Gümüşhane Üniversitesi#Rektör#Otostop

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