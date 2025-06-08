Üniversiteliler klasik müzik dinlesin diye... Askıda biletle konser keyfi

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MÜHENDİS ve sanayici Fatma Olten ile eşi Ceyhan Olten, sanatı desteklemek bilinciyle İzmir’de 2013 yılında kurdukları Olten Sanat Vakfı bünyesinde bir filarmoni orkestrası kurdu. Orkestra, 2014-2015 konser sezonundan itibaren de düzenli konserlerine başladı. Vakıf, orkestra ile de “Müziğin evrensel dili ve aydınlık yüzü ile tanıştırabilecek sanatçı gençlere istihdam sağlayıp onlara kendilerini ifade edebilecek bir platform oluşturmayı” hedefledi. İzmir’den Avrupa’ya uzanan 70 kişilik Olten Filarmoni Orkestrası, bünyesinde barındırdığı genç müzisyenlerle de dikkat çekti.

5 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Olten Ailesi, klasik müziği sevdirmek ve daha geniş kitlelere duyurmak için çıktıkları bu yolda kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu doğrultuda dünyaca ünlü şef ve solistleri de ağırlayarak konserler veriyor. Vakıf bir yandan sanatı desteklerken diğer yandan da ihtiyaç sahibi öğrencilerin sanata ulaşmasını sağlamak ve onlara yeni ufuklar açmak için de projeler geliştiriyor. Bu projelerin en dikkat çekeni ise ‘Askıda Bilet’ adıyla hayata geçti. Konser biletlerini ‘bilet.oltensanat.com’ web adresi üzerinden satışa çıkaran Vakıf, burada ‘Üniversiteli Öğrenci Davetiyesi’ adı altında bir sekme oluşturdu. Sanatseverler bu sekmeden bilet aldığı takdirde durumu iyi olmayan bir üniversite öğrencisine konser izleme imkânı sağlıyor. Vakıf, bugüne kadar ‘Askıda Bilet’ uygulaması ile 5 bine yakın öğrenciye davetiye vererek onları klasik müzikle buluşturdu.

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ŞEHİRLERE FİLARMONİ ORKESTRASI

Olten Sanat Vakfı Kurucusu Fatma Olten projeyi şöyle anlattı: “2013’te Olten Sanat Vakfı’nı bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdik. Olten Filarmoni Orkestrası’nı sanatçıların istihdamına dikkat çekecek, bu alanda farkındalık yaratacak, sanatçı gençlere kendi mesleklerini icra edebilecekleri bir platform oluşturacak ve kültürler arası köprü olacak müzik sevgisi aşılamak için Olten Sanat Vakfı çatısı altında kurduk. Vakfın iktisadi işletmesi olarak faaliyet gösteren ve her yaşa müzik sevgisi aşılamak amacı ile kurduğumuz müzik okullarımızın ilkini 9 Mayıs 2013’te Karşıyaka’da açtık. 9 Aralık 2013’te de Olten Filarmoni Orkestrası ile ilk konserimizi gerçekleştirdik. 10 yıldır yurtdışından orkestra şefleri ve solistleri İzmir’e davet ederek Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde konserler düzenliyoruz. Aynı zamanda yurtdışının yanı sıra yurtiçinde de Denizli, Gaziantep gibi filarmoni orkestrası olmayan şehirlere de gidiyoruz.”

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