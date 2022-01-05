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Üniversiteli Zeynep'in kahreden ölümü

#Sinop#Sinop Üniversitesi#Sağlık
Üniversiteli Zeynepin kahreden ölümü

Sinop’ta beyin kanaması geçiren üniversite öğrencisi Zeynep Dilara Ellialtı (21), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zeynep Dilara Ellialtı, yaklaşık iki hafta önce beyin kanaması geçirdi. 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ellialtı, iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Konu ile ilgili Sinop Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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