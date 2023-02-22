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Üniversiteli Yasemin'in son videosu yürekleri dağlamıştı... Ailesiyle birlikte gözyaşları içinde toprağa verildi

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#Deprem#Yasemin Eren#Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 09:44

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren ve ailesi, Erzurum'un Horasan ilçesinde toprağa verildi. Şarkı söyleyen üniversite öğrencisi Yasemin Eren'in videosu, sosyal medyada izleyenleri duygulandırmıştı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremin ardından enkaz altında kalan Erzurum'un Horasan ilçesi nüfusunu kayıtlı, Kahramanmaraş'ta psikolojik danışman olarak görev yapan Leyla Eren, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren, Mis Apartmanı'nda yaşanan deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında kaldılar.

Üniversiteli Yaseminin son videosu yürekleri dağlamıştı... Ailesiyle birlikte gözyaşları içinde toprağa verildi

Ekiplerin enkazda yaptığı arama-kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Leyla Eren, Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren'in cenazeleri; memleketleri Horasan'a getirildi. Cenazeler, Orta Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Horasan Mezarlığı'na defnedildi.

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Üniversiteli Yaseminin son videosu yürekleri dağlamıştı... Ailesiyle birlikte gözyaşları içinde toprağa verildi

Yasemin Eren'den ise geriye 'Gönül' şarkısını söylediği videosu kaldı.

Üniversiteli Yaseminin son videosu yürekleri dağlamıştı... Ailesiyle birlikte gözyaşları içinde toprağa verildi

İzleyenleri duygulandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yaşanan deprem sonucunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden Yasemin Eren'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kalbim dağlandı, yüreğim sızladı. Geriye o güzel sesi kaldı. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun güzel kızım" ifadelerine yer verdi.

Üniversiteli Yaseminin son videosu yürekleri dağlamıştı... Ailesiyle birlikte gözyaşları içinde toprağa verildi

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#Deprem#Yasemin Eren#Erzurum

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