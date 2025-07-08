Üniversiteli tercih değiştirdi... Bu bölümler ‘uçacak’

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YKS sonuçlarının 22 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. YÖK, 2024 YKS öncesi yapay zekâ, siber güvenlik ve yazılım temelli pek çok lisans ve ön lisans bölümünün açılacağını duyurmuştu ve bu programlarda kontenjanlar dolmuştu. Bu yıl da 17 program tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak. YÖK, bunların da geçen yıl açılanlar gibi çağın gerektirdiği beceri ihtiyaçlarını karşılayan, istihdam odaklı programlar olacağını ancak geçen yıldan farklı olarak tarım ve sağlık gibi sektörlere teknolojinin entegre edileceği şekilde planlandığını açıkladı.

DEVİR UZMANLIK DEVRİ

2024 YKS verilerine bakıldığında yeni açılan lisans programları arasında en yüksek ilginin 31 kontenjana yapılan 7 bin 426 tercihle siber güvenlik mühendisliğinde olduğu görüldü. Bu, 1 kontenjan için 240 adayın yarıştığı anlamına geliyor. Geçen yıl ilk kez öğrenci alan ön lisans programlarında ise en çok talep edilen robotik ve yapay zekâydı. 203 kontenjan açılan bu program 31 bin 116 kişi tarafından tercih edildi, yani her bir kontenjan için 154 aday yarıştı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal bu sene açılan 17 bölüme de yüksek ilgi olmasını bekliyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Yeni açılan bölümler doğal olarak yeni nesil meslekler açısından daha zengin hale getirilmiş programlar. Adaylar, ‘Bu bölüme girer, kendimi geliştirirsem piyasada daha kolay iş bulabilirim’ diye düşünüyor ve buraları daha çok tercih ediyor. Bu bölümler günümüz teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının analizleri yapılarak açılıyor. Burada aslında alt uzmanlık alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Çünkü devir artık spesifik uzmanlık devri. Batı’da bilgisayar mühendisliğinin 30 alt uzmanlığı var. Batı’daki uzmanlık yapılanmasına benzer bir evrilme görüyorum.”

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17 YENİ BÖLÜM AÇILACAK

1- Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar

2- Akıllı Sera Teknolojileri

3- Dijital Tarım Teknolojileri

4- Tarım Makineleri ve Teknolojileri

5- Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği

6- TeleSağlık Teknikerliği

7- Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

8- Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi

9- Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi

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10- Yenilenebilir Enerji Teknikerliği

11- Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği

12- Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği

13- Akıllı Altyapılar Teknikerliği

14- Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği

15- Karbon Yönetimi Teknikerliği

16- Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği

17- Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği

HAVA ARACI İMALATI SİBER MÜHENDİSLİK...

“Hava aracı imalatı bölümü sadece 31 kişi alıyor, 1068 tercih almış. Otonom sistemler teknikerliği sadece 130 kişi almasına rağmen 10 bin 133 tercih almış. 31 kontenjanı varken, 7 bin 426 tercih almış. Yani her bir kontenjana 240 aday müşteri olmuş diyebiliriz. Yani burada çetin bir yarış var. Geçtiğimiz yıl en yüksek ilgiyi siber güvenlik mühendisliği, robotik ve yapay zekâ, oyun geliştirme ve programlama, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, robotik ve otonom sistemler mühendisliği, insansız araç teknikerliği gibi bölümler gördü. Bu sene açılacak programlarda ise yapay zekânın çeşitli sektörlerde kullanımını sağlayabilecek alanlarla ilgili bölümleri görüyoruz. Özellikle tarım ve sağlık alanlarına teknolojiyi entegre eden bir çok bölüm var. Bu 2 yıllık programların her birinin ilgi göreceğini düşünüyorum. Tarımla alakalı olanlardansa dijital sağlıkla ilgili bölümlerin daha çok tercih edileceğini tahmin ediyorum.”