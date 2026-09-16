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Üniversiteli Sinem'den acı haber: Yurtta fenalaşan genç kız hastanede can verdi

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#Sağlık#Öğrenci Yurdu#Kırşehir
Üniversiteli Sinemden acı haber: Yurtta fenalaşan genç kız hastanede can verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 17:16

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, kaldığı öğrenci yurdunda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinem Çetintaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, bugün saat 03.00 sıralarında kaldığı öğrenci yurdunda rahatsızlandı. Çetintaş'ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Çetintaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üniversiteli Sinemden acı haber: Yurtta fenalaşan genç kız hastanede can verdi

HAYATA VEDA ETTİ

Tedaviye alınan Çetintaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Sinem Çetintaş’ın cenazesinin, otopsi işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Sağlık#Öğrenci Yurdu#Kırşehir

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