Üniversiteli Şerife'nin cüzdanını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gün Seyhan'a bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşiyle alışverişe çıkan Şerife T.'nin yanına yaklaşan 2 şüpheli, sırt çantasındaki cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Son anda durumu fark eden Şerife T., kaçan şüphelileri arkasından koşarak, yakalamaya çalıştı. Şerife T., daha sonra polisi arayarak, içinde 105 lira ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını söyledi. İhbarla bölgeye sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, şüphelilerin Ali G. ve Ercan D. olduğunu saptadı. Ekipler, şüphelileri dün yakalayarak, gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları bulunan Ali G. ve Ercan D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.