MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜniversiteli Selçuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
GeriGündem Üniversiteli Selçuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Üniversiteli Selçuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversiteli Selçuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Abone Olgoogle-news

KIRŞEHİR'de, serinlemek için gölete giren üniversite öğrencisi Selçuk Dulkadir (20), boğuldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı İnlimurat köyündeki Dulkadirli Göleti'nde meydana geldi. Yaz tatilini köyde ailesiyle birlikte geçiren Giresun Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Selçuk Dulkadir, sıcaktan bunalınca gölete girdi. Üniversiteli Selçuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Dulkadir'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Dulkadir'i suda bulamayınca, Aksaray ve Ankara'daki dalgıç ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri, 17 saat sonra Dulkadir'in cansız bedenine ulaştı. Dulkadir'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle