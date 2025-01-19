Üniversiteli sayısında Avrupa lideriyiz

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Yükseköğretim karnesi olarak gösterilen Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu yayınlandı. Türkiye’nin yükseköğretimde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sorunları çözebilecek üst düzey koordinasyon yapılarına veya mekanizmalara sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunun vurgulandığı raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

- Türkiye, AYA ülkeleri arasında yaklaşık 8.5 milyon kişi ile en yüksek yükseköğretim öğrenci sayısına sahip ülke.

- Akademik personel sayısı açısından Türkiye yüzde 15.1’lik artış yaşadı. Akademik personelin yaş ortalaması bakımından da üye ülkeler arasında en genç topluluklardan birine sahip ülke oldu.

- Türkiye’de kadın akademik personel oranı da AYA ülkeleri ortalamasına yaklaştı.

Türkiye’nin rapordaki 18 göstergenin hepsinden geçer, 9’undan tam not aldığını açıklayan YÖK Başkanı Erol Özvar, özetle şunları söyledi: “Türkiye, başarılı bir performans sergiledi. Özellikle tam puan alamadığımız göstergelerle ilgili alınacak önlemlerle Türkiye’nin başarısının daha da artırılmasını hedefliyoruz. Yükseköğretimimizin son yıllarda gösterdiği performanstan ve güçlü görünümünden memnuniyet duyuyoruz.”