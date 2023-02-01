Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Üniversiteli Leyla Çiftkurt'tan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Leyla Çiftkurt#İngiltere#Londra
Üniversiteli Leyla Çiftkurttan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 16:31

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı Çetiner ile iş insanı Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızları Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki okulunun, yatakhanesindeki odasında vefat etti. Genç kızın kalp yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim hayatını sürdüren 24 yaşındaki Leyla Çiftkurt'tan iki gün boyunca haber alamayan annesi Aslı Çetiner, kızının Londra'daki okuluna da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istedi.

Annesinin uyarısı üzerine Leyla'nın okul yatakhanesindeki odasına polis eşliğinde giden arkadaşları, genç kızın yaşamını yitirdiğini gördü.

Yapılan incelemede kalp rahatsızlığı olan genç kızın kalp yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Acı haberi alan anne Aslı Çetiner ve diğer aile bireyleri de cenazeyi teslim almak için İngiltere'ye gitti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leyla Çiftkurt#İngiltere#Londra

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter