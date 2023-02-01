Üniversiteli Leyla Çiftkurt'tan acı haber

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İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim hayatını sürdüren 24 yaşındaki Leyla Çiftkurt'tan iki gün boyunca haber alamayan annesi Aslı Çetiner, kızının Londra'daki okuluna da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istedi.

Annesinin uyarısı üzerine Leyla'nın okul yatakhanesindeki odasına polis eşliğinde giden arkadaşları, genç kızın yaşamını yitirdiğini gördü.

Yapılan incelemede kalp rahatsızlığı olan genç kızın kalp yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Acı haberi alan anne Aslı Çetiner ve diğer aile bireyleri de cenazeyi teslim almak için İngiltere'ye gitti.