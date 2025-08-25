Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Haberin Devamı

İstanbul’da özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisi Helin Uçar’dan (24) haber alamayan yakınları, 22 Ağustos’ta öğle saatlerinde Samsun’dan İstanbul’a geldi. Muradiye Mahallesi’ndeki eve çilingirle giren yakınları, Uçar’ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Helin Uçar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Diğer yandan Helin Uçar’ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.