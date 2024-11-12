Üniversiteli Hasret, feci kazada yaşamını yitirdi

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Kaza, saat 03.00 sıralarında, Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa K., araçtaki İrem M. (18), Fatma S.U. (19) yaralandı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan Mustafa K., Fatma S.U. ve İrem M., ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne görütülerek tedaviye alındı. Buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Fatma S.U.'nun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Morga kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilecek.