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Üniversiteli Hasret, feci kazada yaşamını yitirdi

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#Trafik Kazası#Kaza#Hasret Akbaş
Üniversiteli Hasret, feci kazada yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 16:09

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üniversite öğrencisi Hasret Akbaş (21) yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında, Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa K., araçtaki İrem M. (18), Fatma S.U. (19) yaralandı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Hasret, feci kazada yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan Mustafa K., Fatma S.U. ve İrem M., ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne görütülerek tedaviye alındı. Buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Fatma S.U.'nun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Morga kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilecek.

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Üniversiteli Hasret, feci kazada yaşamını yitirdi

Üniversiteli Hasret, feci kazada yaşamını yitirdi

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Hasret Akbaş

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