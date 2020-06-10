Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 158'inci gün

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Uzunçayır Baraj gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde 158 günden beri arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları 158'inci günde de devam etti. Bugünkü arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Çanakkale ve Elazığ Emniyet Müdürlüklerine bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı SAT timleri katıldı. Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi hem de göl dibinde arama çalışmalarına devam edildi. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan'a ait bir ize rastlanılmadı.

'GÜLİSTAN NEREDE BİLMİYORUZ'

Anne Bedriye Doku ve abla Aygül Doku ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu günden bugüne aralıksız çalışmaları takip ediyor. Çalışmaların yürütüldüğü bölgede açıklama yapan Aygül Doku, 158 gündür Gülistan'dan olumlu ya da olumsuz bir haber almak için bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek, "158 gündür hiçbir sonuç alınmış değil. Kesin olarak Gülistan'ın bu suyun içinde olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Aile olarak bu durum karşısında çok yıprandık ve her gün de yıpranmaya devam ediyoruz. Gülistan'ın yaşayıp yaşanmadığını dahi bilmiyoruz. Gülistan nerede bilmiyoruz. Gülistan'ın erkek arkadaşı vardı olayın baş şüphelisi. Yakın zamanda Gülistan'ın erkek arkadaşının babası bana sosyal medyadan ulaşmaya çalıştı. Olayları çarpıtmaya çalıştı. Bu durumda üzerini örtmeye çalıştıkları bir şeyler olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ'

Kardeşinin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım beklediklerini anlatan Doku, "Annem birçok kez Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşinden Gülistan’ın bulunması için yardım talep etti. Bu beklentimiz devam ediyor. Bu suya Gülistan'dan sonra 3 kişi düştü. Bu üç kişiye, yapılan aramalarla ulaşıldı. Böyle durgun ve akıntısı olmayan bir suda Gülistan'ın bulunmaması bizleri çok düşündürüyor. Şu ana kadar sualtı aramaları için yaklaşık bin 500 saat dalış yapılmış ancak bir iz dahi yok" diye konuştu.