Üniversiteli Gülistan 46 gündür aranıyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin,kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI, 4 GÜNDÜR YAPILAMIYOR

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 46'ncı günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Van Emniyet Müdürlüğü'nden su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. JAK Timi ve polis su altı arama- kurtarma ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için 4 gündür su altı dalışı yapamazken, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması gerçekleştirdi. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.