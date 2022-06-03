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Üniversiteli gençler biyonik kol yaptı: İlham melekleri ‘metrodaki kız’ 

#Yıldız Teknik Üniversitesi#Gebze#Bilişim Vadisi
Üniversiteli gençler biyonik kol yaptı: İlham melekleri ‘metrodaki kız’

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, metroda kolu olmadığı için tutunmakta güçlük çeken kız çocuğunu görünce etkilendi. Gençler, kolları sıvayıp kas gücüyle hareket eden kodlama destekli biyonik kol geliştirdi.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi’nde en büyük ilgiyi Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği biyonik kol gördü. Biyonik kol, TEKNOFEST 2021 ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda da ilk 10'a girdi. Öğrenciler şimdi de İsviçre'de düzenlenecek ve ‘Robotik Olimpiyatları' olarak bilinen Cybathlon 2024'e hazırlanıyor. 

Üniversiteli gençler biyonik kol yaptı: İlham melekleri ‘metrodaki kız’

MİLLİ VE YERLİ

YTÜ IEEE BIOMECH Takımı’nın kaptanı Önder Dönmez, biyonik kolun çıkış hikâyesini şöyle anlattı:"Metroya bindiğimizde, kolu olmayan küçük kız çocuğunun ulaşım yapmak istediği sırada tutunamadığını gördük ve bu projeyi yapmaya karar verdik. Bu çocuğun dünyada tek olmadığını ve bizim onlara yardımcı olmak için burada olmamız gerektiğini düşünerek, bu projeyi hayata geçirdik. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde ilk prototipimizi ortaya koyduk ve TEKNOFEST yarışmasında finale kaldık. Katlarından mekanik tasarımına kadar tamamen kendi üretimimiz. Milli ve yerli üretim.”

 

 

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#Yıldız Teknik Üniversitesi#Gebze#Bilişim Vadisi

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