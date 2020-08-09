Üniversiteli genç kızın çantasından çıktı! 414 adet...

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir barda garsonluk yapan üniversite öğrencisi B.D.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis ekiplerince takibe alınan B.D., dün sabah saatlerinde İzmir’e gitti. Aynı gün gidiş ve dönüş bileti aldığı belirlenen kadın kendisini bekleyen polislerden habersiz gece saatlerinde otobüsle Marmaris’e döndü. Otobüsün terminalde durmasının ardından araçtan inen B.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Otobüs firmasının yazıhanesinin arka bölümünde üzeri ve eşyaları aranan B.D.’nin çantasında yapılan aramada baharatlarla poşetlenerek gizli bölmelere yerleştirilmiş, 414 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen ve bekar olduğu öğrenilen B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.