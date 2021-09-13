MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜniversiteli Furkan'ın sır ölümü! Soruşturma başlatıldı
GeriGündem Üniversiteli Furkan'ın sır ölümü! Soruşturma başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oktay POLAT/ERZURUM (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Üniversiteli Furkan'ın sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversiteli Furkan'ın sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

Erzurum'da elektrik - elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi Furkan Özçelebi (24), 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, üniversiteli Furkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Yakutiye ilçesi, 50. Yıl Caddesi, 3. Fetvacıoğlu Sokak'taki 6 katlı apartmanda yaşandı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Furkan Özçelebi, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özçelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Furkan Özçelebi'nin cenazesi, Erzurum Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan baba Köksal Özçelebi ayakta durmakta zorlanırken, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesini de bahçede oturarak izledi. Polis, Furkan Özçelebi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi