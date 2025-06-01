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Üniversiteli Fatma'nın hayatı kabusa dönmüştü; sağlığına kavuştu! | 'Artık her şeye dokunmak istiyorum'

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#İzmir#Fatma Rabia Aytın#Hiperhidroz
Üniversiteli Fatmanın hayatı kabusa dönmüştü; sağlığına kavuştu | Artık her şeye dokunmak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 11:03

İzmir Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatla tıpta 'hiperhidroz' olarak bilinen aşırı terleme şikayetinden kurtulan üniversite öğrencisi Fatma Rabia Aytın (24), "Ellerim kupkuru. Çok güzel bir hismiş. Eskiden bu nedenle hiçbir şeye dokunmak istemezdim artık her şeye dokunmak istiyorum” dedi.

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Manisa'da yaşayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Fatma Rabia Aytın, hayat kalitesini düşüren terleme şikayetiyle İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Banu Yoldaş'a başvurdu. Aytın, tıpta 'hiperhidroz' olarak bilinen aşırı terleme şikayetinden İzmir'de yapılan operasyonla kurtuldu.

Üniversiteli Fatmanın hayatı kabusa dönmüştü; sağlığına kavuştu | Artık her şeye dokunmak istiyorum

Özellikle ellerindeki terlemenin günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirten Aytın, “Bu sorun çocukluğumdan beri vardı. Bunu çok belli etmemeye çalışıyordum ama büyüdükçe bir sorun olduğunu fark ettim. Tokalaşmak, kalem tutmak istemiyordum. Öğretmenlik okuyorum, sürekli kağıtlara dokunmam gerekiyor. Terleme şikayetim nedeniyle hiçbir şeye dokunmak istemezdim artık her şeye dokunmak istiyorum. Ameliyattan korkmadım, çok hazırdım” dedi.

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Üniversiteli Fatmanın hayatı kabusa dönmüştü; sağlığına kavuştu | Artık her şeye dokunmak istiyorum

'YÜZDE 95 İLE 98 ORANINDA BAŞARI'

İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Banu Yoldaş ise haftada 3-4 hastaya bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu çocukluktan beri olan bir durum. Genetik geçiş de olabiliyor. Toplumda sanıldığından daha yaygın. Hastalar çoğu zaman ne yapacaklarını bilemedikleri için bize başvurmakta gecikebiliyorlar.

Üniversiteli Fatmanın hayatı kabusa dönmüştü; sağlığına kavuştu | Artık her şeye dokunmak istiyorum

Ameliyatla göğüs kafesinin içinden geçen sinirin ele ve koltuk altına giden bölümünü kesiyoruz. O bölgenin terlemesine etki eden sinir alanına müdahale ediyoruz ve ellerin tamamen kuru hale gelmesini sağlıyoruz. Bu ameliyatta yüzde 95 ile 98 oranında başarı elde ediyoruz. Aşırı terleme sosyal yaşamı etkileyen bir sağlık sorunu. Kişinin ruhsal durumuna da etki edebiliyor. İş hayatı, öğrencilik ya da sosyal ilişkiler bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Yan etkiler konusunda hastaları mutlaka bilgilendiriyoruz. Reaktif terleme dediğimiz, vücudun başka bir bölgesinde refleks terleme gelişebilir. Bu risk göze alınmalı” diye konuştu.

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Üniversiteli Fatmanın hayatı kabusa dönmüştü; sağlığına kavuştu | Artık her şeye dokunmak istiyorum

Üniversiteli Fatmanın hayatı kabusa dönmüştü; sağlığına kavuştu | Artık her şeye dokunmak istiyorum

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#İzmir#Fatma Rabia Aytın#Hiperhidroz

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